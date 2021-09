PNB Special Offer: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने भी ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है. पीएनबी ने 30 सितंबर, 2021 तक ग्राहकों से होम लोन पर प्रॉसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नहीं लेने का फैसला किया है.Also Read - SBI Admit Card 2021 Released: SBI ने जारी किया क्लर्क कैडर का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड

पहले बैंक होम लोन का 0.50 प्रतिशत प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज के रूप में लेता था. मालूम हो कि जब भी कोई बैंक होम लोन देता है तो ग्राहक को उसके लिए प्रॉसेसिंग फीस देनी पड़ती है. यह केवल एक बार भुगतान किया जाता है. इतना ही नहीं 75वीं आजादी के मौके पर बैंक अपने ग्राहकों को सिर्फ 6.80 फीसदी पर होम लोन दे रहा है.

Get freedom from processing fee & documentation charges with our Independence Day Home Loan offer.

What else could you ask for?#Homeloan #offers #2021goals pic.twitter.com/Rm3LKRosd6

