PNG Price Hike: देश की राजधानी दिल्ली और NCR में एक बार फिर पीएनजी (PNG) की कीमत में भारी इजाफा किया गया है. इस बार PNG की कीमत में 5.85/ SCM की बढ़ोतरी की गई है. IGL ने ग्राहकों को मैसेज भेजकर इसकी जानकारी दी. बढ़ी हुई कीमत 1 अप्रैल से ही लागू होंगी. ग्राहकों को भेजे गए मैसेज में कहा गया है कि इनपुट गैस की लागत में आंशिक रूप से वृद्धि को कवर करने के लिए घरेलू PNG की कीमत में 5.85 रुपये प्रति एससीएम की वृद्धि की गई है.Also Read - CNG PNG Price Cut: मुंबई में सस्ती हुई CNG और PNG, जानें कितने रुपये तक की कटौती

Indraprastha Gas Ltd (IGL) today increased domestic PNG price by 16.5%. Rs 5.85/SCM increased w.e.f. 01.04.22 to partially cover the hike in input gas cost. Applicable price in Gautam Budh Nagar would be Rs 41.71/SCM: IGL

Earlier on March 24 PNG price was increased by Rs 1/SCM pic.twitter.com/9V0qI7ihSh

— ANI (@ANI) April 1, 2022