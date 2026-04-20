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वो 10 सवाल, जिनके जवाब दिए तो चुटकियों में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जा लें जनगणना के बहाने स्कैम से बचने के तरीके

अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना का पहला फेज शुरू होगा. पहले सेल्फ एन्यूमरेशन और फिर घर-घर जाकर डेटा कलेक्शन किया जाएगा.

जनगणना का पहला फेज 30 सितंबर 2026 तक चलेगा.

जनगणना देश के विकास, नीति-निर्माण और संसाधनों के सही अलॉटमेंट के लिए अनिवार्य है. यह जनसंख्या, साक्षरता, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण आंकड़े देती है. इन आंकड़ों के जरिए सरकार स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचा (Infrastructure) बेहतर बना सकती है. 1881 से हर 10 साल में जनगणना कराने की कानूनी प्रक्रिया रही है. हालांकि, 2021 में कोविड महामारी के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी. अब 2026 में प्रोसेस शुरू हुआ है.

1 अप्रैल 2026 से देश के कई राज्यों में जनगणना शुरू हो चुकी है. जनगणना का पहला फेज 30 सितंबर 2026 तक चलेगा. फाइनल नतीजे 2027 तक आएंगे. इस दौरान हाउस लिस्टिंग, सेल्फ एन्यूमरेशन (ऑनलाइन जनगणना) और घर-घर जाकर डेटा कलेक्ट किया जाएगा. वहीं, जनगणना के नाम पर स्कैम या ठगी की आशंका भी जताई जा रही है. इसलिए सरकार ने उन सवालों की लिस्ट जारी कर दी है, जो जनगणना के दौरान आपसे पूछे जाएंगे.

सरकार को जनगणना के दौरान स्कैम का भी शक है. इसलिए हम आपके लिए दो तरह के सवालों की लिस्ट लेकर आए हैं. पहली लिस्ट उन सवालों की है, जो जनगणना के दौरान आपसे पूछे जाएंगे. दूसरी लिस्ट उन 10 सवालों की है, जो आपसे नहीं पूछे जाएंगे. अगर कोई आपसे ये सवाल पूछता है, तो ये स्कैम हो सकता है.

जनगणना के नाम पर स्कैम कैसे हो सकता है?

जनगणना प्रक्रिया का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को निशाना बना सकते हैं. वे खुद को सरकारी कर्मचारी बताकर कॉल, मैसेज या फर्जी लिंक से पर्सनल डिटेल्स चुरा सकते हैं.

जनगणनाकर्मी आपसे नहीं पूछेंगे ये 10 सवाल

जनगणनाकर्मी आपकी फाइनेंशियल, बैंकिंग और पर्सनल डिटेल्स नहीं मांग सकते हैं. सरकार का कोई भी कर्मी आपसे ये 10 सवाल नहीं करेगा.

आपका आधार और पैन नंबर क्या है? आपकी सालाना और मंथली इनकम कितनी है? कितने लोन चल रहे हैं और EMI कितनी जाती है? घर, खेत या जमीन के दस्तावेज दिखाइए? मार्केट में आपके प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू होगी? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का नंबर और पिन क्या है? UPI आईडी और पासवर्ड बताइए? अपने बैंक अकाउंट, ईमेल आईडी और मोबाइल का पासवर्ड बताइए? आपने कहां-कहां निवेश कर रखा है? घर में कितना गोल्ड और कैश रखा है?

कब से शुरू होगी जनगणना?

अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना का पहला फेज शुरू होगा. पहले सेल्फ एन्यूमरेशन और फिर घर-घर जाकर डेटा कलेक्शन किया जाएगा.

पूछे जाएंगे कौन-कौन से सवाल?

गृह मंत्रालय ने जनगणना में पूछे जाने वाले सभी सवालों की लिस्ट जारी की है. ये देखिए सवालों की लिस्ट:-

मकान/भवन नंबर क्या है?

जनगणना मकान नंबर क्या है? मकान का फर्श किस मटीरियल का है? दीवार किस मटीरियल की है? छत किस मटीरियल से बनी है? मकान का उपयोग (रहने/दुकान आदि) किसलिए किया जाता है? मकान की स्थिति कैसी है? फैमिली नंबर (परिवार क्रमांक) क्या है? परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? परिवार के मुखिया का नाम क्या है? परिवार के मुखिया का जेंडर क्या है? परिवार किस वर्ग में आता है (SC/ST/अन्य)? मकान किराए का है या खुद का है? घर में कुल कितने कमरे हैं? परिवार में शादीशुदा जोड़ों की संख्या कितनी है? पीने के पानी का मुख्य सोर्स क्या है? क्या पीने का पानी घर में उपलब्ध है? बिजली का मुख्य सोर्स क्या है? क्या घर में शौचालय है? शौचालय का टाइप क्या है? गंदे पानी की निकासी कैसे होती है? क्या घर में बाथरूम है? क्या घर में रसोई और LPG/PNG कनेक्शन है? खाना पकाने के लिए किस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं? क्या घर में रेडियो/ट्रांजिस्टर है? क्या घर में टेलीविजन है? क्या घर में इंटरनेट सुविधा है? क्या घर में लैपटॉप/कंप्यूटर है? क्या घर में मोबाइल/स्मार्टफोन है? क्या घर में साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड है? क्या घर में कार/जीप/वैन है? घर में मुख्य रूप से कौन सा अनाज इस्तेमाल होता है? आपका मोबाइल नंबर क्या है?

कब कहां होगी जनगणना?

राजस्थान और दिल्ली में 1 से 15 मई तक सेल्फ एन्यूमरेशन डेट रखी गई है. इसके बाद 16 मई से 14 जून तक हाउस विजिट होगी.

मध्य प्रदेश में 16 से 30 अप्रैल तक सेल्फ एन्यूमरेशन होगी. 1 से 30 मई तक हाउस विजिट किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश में सेल्फ एन्यूमरेशन की डेट 7 से 21 मई तक है. 22 मई से 20 जून तक हाउस विजिट होगी.

बिहार में 17 अप्रैल से सेल्फ एन्यूमरेशन चल रही है, जो 1 मई तक जारी रहेगी. इसके बाद 2 से 31 मई तक हाउस विजिट किया जाएगा.

ऑनलाइन तरीके से जनगणना में कैसे लेंगे हिस्सा?

ऑफिशियल पोर्टल https://se.census.gov.in पर जाएं.

मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें.

स्क्रीन पर दिए गए ऑप्शन से राज्य और लोकेशन चुनें/मैप पर लोकेट करें.

परिवार और घर से जुड़ी जरूरी जानकारी सही-सही भरें.

जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें.

सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी (SE ID) मिलेगी.

जब जनगणनाकर्मी घर आए, तो आपको दोबारा जानकारी नहीं देनी होगी. बस सिर्फ SE ID दिखानी होगी.

स्कैमर का पहचान के लिए ध्यान रखें ये बातें

सबसे पहले आईडी मांगिए. फर्जी जनगणनाकर्मी ID दिखाने से बचेगा या बहाने बनाएगा.

वह पैसे, OTP या बैंक डिटेल्स मांगेगा.

आपको जल्दबाजी में काम करने को कहेगा या दबाव बनाएगा.

सरकारी एप की जगह कागज/डायरी या अनजान एप पर डिटेल दर्ज करेगा.

संदिग्ध लिंक या QR कोड स्कैन करने को कहेगा.

अजीब या गैर-जरूरी सवाल (जैसे बैंक बैलेंस, पासवर्ड) पूछेगा.

स्कैम का शक हो तो क्या करें?

ऐसी स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें. अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दें. परिवार और पड़ोसियों को सतर्क करें. फोटो/वीडियो और अन्य जानकारी संभालकर रखें. ध्यान रखें सावधानी ही सुरक्षा है.