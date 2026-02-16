By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
सरकार की इस स्कीम से हर महीने करें 20500 रुपये की कमाई, पूरी करनी होगी ये शर्त, समझ लें रिटर्न का गुणा-गणित
Senior Citizen Saving Scheme: अपने बचाए पैसों को कहीं निवेश करने से पहले हमारे मन में रिस्क का ख्याल जरूर आता है. ऐसे में पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ऐसा ऑप्शन है, जिसमें आपका पैसा 100% सेफ है.
मिडिल क्लास फैमिली में खर्च और बचत का गैप हमेशा से ही ज्यादा रहता है. तमाम जिम्मेदारियों के बीच हर नौकरीशुदा कभी न कभी ये जरूर सोचता होगा कि कैसे वह इतने पैसे जोड़ ले, ताकि बुढ़ापे में उसे कमाना न पड़े. हर महीने एक निश्चित रकम अकाउंट में क्रेडिट होती रही. अगर आप सीनियर सिटीजन हैं. सेफ इंवेस्टमेंट करके हर महीने रेगुलर इनकम चाहते हैं. साथ में टैक्स भी बचाना है, तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम अकाउंट (SCSS) आपके लिए परफेक्ट है. इसमें पैसा लगाने पर आप हर महीने 20 हजार 500 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं.
क्या है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम?
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) भारत सरकार की एक स्कीम है. इसकी शुरुआत 2 अगस्त 2004 को हुई थी. पोस्ट ऑफिस और अधिकृत बैंकों में ये अकाउंट खोला जा सकता है.
कौन लगा सकता है इस स्कीम में पैसा?
60 साल से ज्यादा के लोग इस स्कीम में पैसा इंवेस्ट कर सकते हैं. VRS लेने वाला व्यक्ति जो 55 साल से ज्यादा लेकिन 60 वर्ष से कम है वो भी इस अकाउंट को खोल सकता है. डिफेंस (रक्षा विभाग) से रिटायर्ड हुए हो वो 50 साल से अधिक और 60 वर्ष से कम उम्र के लोग भी इस योजना में निवेश कर सकते हैं. हालांकि, इस स्थिति में रिटायर होने के 1 महीने के भीतर निवेश करना होता है.
क्वॉर्टली बेसिस पर मिलेगा ब्याज का पैसा
इस योजना में क्वॉर्टली बेसिस (हर 3 महीने) पर ब्याज की रकम अकाउंट में आती है. अभी 8.20% सालाना ब्याज दिया जा रहा है. ब्याज हर 3 महीने में रिवाइज होता रहता है.1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को आपके अकाउंट में पैसे आएंगे. ब्याज की रकम उसी पोस्ट ऑफिस में स्थित आपके सेविंग अकाउंट में आएगी, जहां आपने SCSS अकाउंट खोला है.
मिनिमम और मैक्सिमम इंवेस्टमेंट लिमिट?
पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में सिर्फ 1000 रुपये में अकाउंट खोला जा सकता है. इंवेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट 30 लाख रुपये है.
स्कीम की मैच्योरिटी?
इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का रहता है. आप 5 साल से पहले भी अकाउंट बंद कर सकते हैं. ऐसा करने पर आपको पेनल्टी देनी होगी. इसके अलावा आप 3-3 साल के लिए अकाउंट को जब तक चाहे आगे बढ़ा सकते हैं. अगर आप ऐसा नहीं करना चाहे, तो आपके 30 लाख आपस ले सकते हैं.
मैच्योरिटी से पहले अकाउंट बंद किया तो कितनी पेनल्टी?
अकाउंट खोलने के एक साल के अंदर प्रीमैच्योर विड्रॉल करने पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. अगर ब्याज दे दिया गया है, तो इसे मूलधन से काट लिया जाएगा. एक साल बाद प्रीमैच्योर विड्रॉल पर जमा रकम का 1.5% चार्ज काटा जाएगा. 2 साल बाद प्रीमैच्योर विड्रॉल पर 1% रकम काटी जाएगी.
कैसे हर महीने होगी 20, 500 की कमाई?
अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में 30 लाख रुपये तक निवेश करते हैं, तो आपको 8.2% के हिसाब से सालाना 2,46,000 रुपये ब्याज मिलेगा. इस स्कीम में ब्याज तिमाही आधार पर मिलता है. ऐसे में 3-3 महीनों में आपके अकाउंट में 61,500 रुपये आएंगे. महीने का हिसाब लगाएं, तो अमाउंट 20 हजार 500 रुपये होगा.
कितना निवेश करने पर कितना बनेगा रिटर्न?
अगर आप SCSS में 1 लाख रुपये 5 साल के लिए इंवेस्ट करते हैं, तो आपको 1.41 लाख रुपये रिटर्न मिलेगा. 2 लाख लगाने पर 2.82 लाख का रिटर्न बनेगा. 5 लाख का इंवेस्टमेंट 5 साल बाद 7.05 लाख बन जाएगा. 10 लाख का इंवेस्टमेंट किया है, तो 5 साल बाद ये 14.10 लाख हो जाएगा.
टैक्स में कितनी मिलेगी छूट?
सीनियर सिटीजंस स्कीम में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप अपनी कुल इनकम से 1.5 लाख रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं.
