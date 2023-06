Hindi Business Hindi

PPF Loan Application Process: पीपीएफ खाते से कैसे पाएं लोन, यहां जानें - स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस?

PPF Loan Application Process: आपको मिलने वाली लोन राशि आपके PPF खाते में उपलब्ध शेष राशि पर निर्भर करती है.

How to get loan on PPF? Step-by-step process.

How to get loan on PPF: PPF योजना एक लोकप्रिय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो एकुमुलेटेड बैलेंस राशि पर लोन की अनुमति देता है. अपने सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) पर लोन प्राप्त करने के लिए, आपको स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया का पालन करना होगा. PPF पर किस तरह से लोन प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में यहां पर स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस बताई गई है-

PPF लोन पात्रता को समझें

पीपीएफ से लोन के लिए आवेदन करने से पहले, यह सुनिश्चित करें कि आप PPF योजना द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. आप अपने PPF खाते पर लोन प्राप्त करने के पात्र हैं. यदि आपने उस वर्ष के अंत से पांच फाइनेंशियल ईयर्स पूरे कर लिए हैं, जिसमें आपने प्रारंभिक रूप से धन जमा किया था.

लोन राशि निर्धारित करें

आपको मिलने वाली लोन राशि आपके PPF खाते में उपलब्ध शेष राशि पर निर्भर करती है. लोन लागू करने वाले वर्ष से पहले दूसरे वर्ष के अंत में अधिकतम लोन राशि शेष राशि के 25% पर सीमित है. उदाहरण के लिए, यदि आप 2023 में लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो लोन राशि 31 मार्च, 2021 तक की शेष राशि पर आधारित होगी.

अधिकतम लोन राशि की गणना करें

अधिकतम लोन राशि की गणना करने के लिए, PPF खाते की शेष राशि को 25% से गुणा करें और इसे दस के निकटतम गुणक में गोल करें. यह वह अधिकतम राशि होगी जिसका आप लाभ उठा सकते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आपका PPF बैलेंस 1,00,000 रुपये है, तो अधिकतम लोन राशि 25,000 रुपये होगी.

पोस्ट ऑफिस/बैंक जाएं

उस डाकघर या बैंक में जाएं जहां आपका PPF खाता है. अपनी पासबुक, पहचान संबंधी दस्तावेज (जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड) और लोन आवेदन पत्र साथ रखें.

लोन आवेदन फॉर्म भरें

डाकघर या बैंक से लोन आवेदन पत्र प्राप्त करें और इसे सावधानीपूर्वक सटीक जानकारी के साथ भरें. अपना नाम, PPF खाता संख्या, आवश्यक लोन राशि और अन्य आवश्यक जानकारी जैसे विवरण प्रदान करें.

लोन आवेदन जमा करें

भरे हुए लोन आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोस्ट ऑफिस या बैंक अधिकारियों को जमा करें. वे प्रदान किए गए विवरण को सत्यापित कर सकते हैं और लोन के लिए आपकी पात्रता की पुष्टि कर सकते हैं.

डॉक्यमेंटेशन पूरा करें

स्वीकृति मिलने पर, डाकघर या बैंक के निर्देशों के अनुसार लोन समझौते और अन्य प्रासंगिक रूपों पर हस्ताक्षर करने सहित आवश्यक दस्तावेज पूरे करें.

लोन राशि प्राप्त करें

एक बार दस्तावेज़ीकरण पूरा हो जाने के बाद, डाकघर या बैंक के नियमों के अनुसार, लोन राशि आपके लिंक्ड बचत या चालू खाते में जमा की जाएगी.

लोन की चुकौती

लोन की चुकौती अधिकतम 36 माह की अवधि में की जानी है. आपको मूलधन और ब्याज सहित मासिक किस्तों में लोन चुकाना होगा. लोन पर लगने वाला ब्याज आम तौर पर PPF ब्याज दर से 1% से 2% अधिक होता है.

चुकौती को ट्रैक करें

यह सुनिश्चित करें कि आप लोन की किस्त का समय पर भुगतान कर रहे हैं. निर्धारित समय के भीतर लोन चुकाने में विफल रहने पर जुर्माना लगाया जा सकता है या आपके PPF खाते की शेष राशि से बकाया लोन राशि काटी जा सकती है.

गौरतलब है कि आपके PPF खाते पर लोन प्राप्त करने में पात्रता मानदंडों को पूरा करना, लोन राशि की गणना करना, आवेदन पत्र भरना, डाकघर या बैंक में जमा करना, डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना और किस्तों में लोन चुकाना शामिल है.

(डिस्क्लेमर- जिस डाकघर या बैंक में आपका PPF खाता है, उसके आधार पर यह प्रक्रिया अलग हो सकती है. किसी भी अतिरिक्त आवश्यकताओं या प्रक्रियाओं के लिए विशिष्ट संस्थान से चेक करने की सलाह दी जाती है.)

