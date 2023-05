Hindi Business Hindi

PPF vs SSY: PPF और सुकन्या समृद्धि योजना में कहां करें इन्वेस्टमेंट, यहां जानें- क्या है बेहतर ऑप्शन?

PPF vs SSY: अगर आप निवेश करना चाहते हैं और आपके पास PPF और सुकन्या समृद्धि योजना का ऑप्शन हो तो कहां निवेश करना चाहेंगे? दोनों की खासियतों के बारे में यहां पर चर्चा की गई है.

Where to invest PPF or Sukanya Samriddhi Yojana?

PPF Vs SSY: Where to invest?- अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं और योजना की तलाश में हैं, और आपके सामने दो ऑप्शन हैं. एक पीपीएफ और दूसरा सुकन्या समृद्धि योजना, तो इनमें से किसी एक में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको कई कारकों पर विचार करने की आवश्यकता होती है. ये दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लोगों के बीच पापुलर हैं. आइए, यहां पर समझते हैं कि दोनों योजनाओं की खासियत क्या है, जिसके बाद आप इन्वेस्टमेंट निर्णय ले सकते हैं-

पीपीएफ से जुड़ी खास बातें

पीपीएफ एक सरकारी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट योजना है. इसकी ब्याज दरें निश्चित होती हैं. इस योजना का लॉक-इन पीरियड 15 साल है. पीपीएफ का प्रमुख लाभ यह है कि इसमें इन्वेस्ट करने पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है. पीपीएफ के लिए किया गया योगदान आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स रीबेट मिलता है, जो इसे टैक्स योजना के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बनाता है. इसके अतिरिक्त, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी राशि दोनों ही टैक्स-फ्री हैं. एक निश्चित अवधि के बाद पीपीएफ पर लोन और विड्रॉल की सुविधा भी देता है.

SSY की खास बातें

SSY को खासकरके बालिकाओं के भविष्य को सेक्योर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह पीपीएफ की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करता है और इसकी लॉक-इन अवधि 21 वर्ष या जब तक कि बालिका 18 वर्ष की नहीं हो जाती है, दोनों में से जो भी पहले हो. इस स्कीम में भी योगदान की राशि पर धारा 80 सी के तहत टैक्स रीबेट मिलता है. इसके अलावा, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी राशि भी टैक्स-फ्री है. SSY वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और बालिकाओं की शिक्षा, विवाह और समग्र कल्याण सुनिश्चित करता है.

PPF और SSY में क्या करें सेलेक्ट?

PPF और SSY में स्कीम को सेलेक्ट करना आपके इन्वेस्टमेंट टार्गेट्स और इन्वेस्टमेंट की स्पेशल जरूरतों पर निर्भर करता है. यदि आप अपनी सेवानिवृत्ति योजना या सामान्य बचत के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं, तो पीपीएफ एक उपयुक्त ऑप्शन हो सकता है. यह निकासी और लोन के मामले में फ्लेक्जिबिलिटी प्रदान करता है.

हालांकि, यदि आपकी एक बेटी है और आप उसका भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं, तो SSY एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है. यह योजना उसकी शिक्षा, विवाह और ओवरऑल इंपॉवरमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करता है. इसकी हायर ब्याज दरें समय के साथ सफिशिएंट फंड इकट्ठा करने में मदद कर सकती है.

बता दें, PPF और SSY दोनों की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा समर्थित हैं. ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हैं और गारंटीड रिटर्न प्रदान करते हैं.

गौरतलब है कि पीपीएफ और एसएसवाई के बीच सेलेक्शन आपके इन्वेस्टमेंट उद्देश्यों और आपकी वित्तीय योजना की खास जरूरतों पर निर्भर करता है. यदि आप लॉन्ग टर्म की बचत और टैक्स बेनिफिट्स चाहते हैं, तो पीपीएफ एक बेहतर ऑप्शन है. लेकिन, अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं और हायर इंटरेस्ट रेट्स का लाभ उठाना चाहते हैं, तो एसएसवाई अच्छा ऑप्शन है.

(डिस्क्लेमर- अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों का आकलन करने और निवेश से संबंधित कोई निर्णय लेने के लिए वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है.)

