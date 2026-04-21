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हर दिन सरकार देगी 500 रुपये, जानिये क्या है स्कीम और कौन उठा सकता है इसका फायदा
Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पर वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. योजना में देशभर में करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को फायदा मिलेगा.
नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान यानी साल 2021 में ‘आत्मनिर्भर भारत’ का नारा बुलंद किया था. इसके तहत सरकार ने दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने और धीरे-धीरे खत्म करने का संकल्प लिया था. सरकार का कहना था कि जल्द से जल्द हर वह सामान भारत में बनेगा, जो अभी बाहर से मंगवाया जा रहा है. इसके लिए पॉलिसी लाई गई, कुछ नीतियों में बदलाव भी किए गए. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ऐसी ही एक योजना है. इसके जरिए कामगारों को ट्रेनिंग के दौरान पैसे भी मिलते हैं और उनके काम के लिए मार्केट भी तैयार होता है. आइए जानते हैं क्या है ये योजना? कैसे इसका फायदा उठाया जा सकता है?
कब हुई थी शुरुआत?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती (Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana) के मौके पर PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी. 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन भी पड़ता है.
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योजना का उद्देश्य?
विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य देश में कारीगरों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना है. साथ ही मामूली ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन देकर दो किस्तों के माध्यम से सभी कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना है.
PM विश्वकर्मा योजना की खास बातें
- इस योजना के तहत बेसिक और एडवांस दो तरह की स्किल ट्रेनिंग होगी.
- ट्रेनिंग के दौरान रोज 500 रुपये बतौर स्टाइपेंड दिए जाएंगे.
- मॉर्डन टूल्स खरीदने के लिए 15000 रुपये दिए जाएंगे.
- व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख रुपये तक का लोन मैक्सिमम 5% ब्याज पर दिया जाएगा.
- 1 लाख रुपये के सपोर्ट के बाद अगले फेज में 2 लाख रुपये का लोन मिलेगा.
- इसके साथ ही ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सेस और ब्रांडिंग के लिए भी सरकार सपोर्ट करेगी.
18 व्यवसायों से जुड़े लोग हो सकते हैं इस योजना के पात्र
इस योजना का फायदा लेने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए. PM विश्वकर्मा योजना के तहत कारपेंटर (बढ़ई), नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले (मरम्मतकार), हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राज मिस्त्री, टोकरी-चटाई और झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली का जाल बनाने वाले व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा.
हर दिन कैसे मिलेंगे 500 रुपये?
इस योजना के तहत 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है. ट्रेनिंग के दौरान हर दिन सरकार की ओर से हर दिन 500 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाता है. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सरकार लाभार्थियों को बिना किसी गारंटी के अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 3 लाख रुपये तक का लोन भी देती है.
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सरकार ने रखा कितने का बजट?
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पर वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. योजना में देशभर में करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को फायदा मिलेगा.
इन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत
इस योजना में अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, कौशल प्रमाण पत्र और व्यवसाय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी. एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी लगेगा.
ऑनलाइन अप्लाई का तरीका?
- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://pmvishwakarma.gov.in/ पर विजिट करें.
- यहां पर लॉग इन पर क्लिक करके अपनी आईडी बना लें.
- होमपेज पर “How to Register” के लिंक पर क्लिक करें.
- फिर “Artisan” के टैब पर क्लिक करना है.
- आपके सामने एक PDF खुल जाएगी, जिसमें registration की पूरी जानकारी दी गई है.
- इन्हें फॉलो करके आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी कर सकते हैं.
- ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आप नजदीकी CSC पर जा सकते हैं.
- यहां जाकर भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.
अप्लाई करने की लास्ट डेट कब है?
विश्वकर्मा योजना में अप्लाई के लिए कोई भी निश्चित लास्ट डेट नहीं है. इस योजना के लिए इच्छुक आवेदक वित्तीय वर्ष 2027-28 के अंत तक कभी भी आवेदन कर सकते हैं.
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