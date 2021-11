Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana: देश में कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) के तहत गरीबों को अब और मुफ्त राशन नहीं दिया जाएगा. केंद्र सरकार ने एक फैसले में बताया कि अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है. इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में दिए जाने वाले राशन को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. मुफ्त राशन केवल 30 नवंबर तक ही किया जाएगा. नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के सचिव सुधांशु पांडेय ने इस बात की जानकारी दी है.Also Read - लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 50 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा

The economy is now reviving. As of now, there is no proposal to extend Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) beyond November 30: Sudhanshu Pandey, Secretary of the Department of Food and Public Distribution pic.twitter.com/yab1D7UAX5

— ANI (@ANI) November 5, 2021