लंदन: भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बृहस्पतिवार को लंदन की एक अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा. वह 2 अरब डालर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी तथा मनी लांड्रिंग मामले में भारत प्रत्यर्पित किये जाने के खिलाफ मामला लड़ रहे हैं.

Pre-trial hearing in Nirav Modi extradition case to begin at London’s Westminster Magistrates’ Court tomorrow. (File pic) pic.twitter.com/UlsmFo5I5e

— ANI (@ANI) May 29, 2019