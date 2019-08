अबू धाबी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यहां अमीरात पैलेस में एक किलो लड्डू खरीदने के लिए अपने रुपे कार्ड को स्वाइप किया. उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में मास्टरकार्ड या वीजा कार्ड के समकक्ष रुपे कार्ड लांच किया. मध्य पूर्व में संयुक्त अरब अमीरात पहला ऐसा देश है, जहां रुपे कार्ड की शुरुआत की गई है. संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत नवदीप सिंह सूरी ने अमीरात पैलेस में इस कार्ड के लॉन्च के दौरान घोषणा की कि यूएई में अगले हफ्ते से 12 प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठानों या दुकानों में इसे स्वीकार किया जाने लगेगा. मोदी ने लॉन्च के दौरान अपने रुपे कार्ड का उपयोग कर यहां स्थापित एक मॉक छप्पन भोग अबू धाबी आउटलेट से लड्डू खरीदा.

Ministry of External Affairs: Prime Minister Narendra Modi’s first engagement in the United Arab Emirates was the launch of Rupay card, it is the first time the Rupay card is being launched in the Middle East. pic.twitter.com/epGqhm3W2h

