LTC Cash Voucher Scheme: लीव ट्रैवेल कंसेशन (LTC) कैश वाउचर स्कीम के तहत इनकम टैक्स में छूट का लाभ अब राज्य सरकार, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों और निजी कंपनियों के कर्मचारियों को भी मिलेगा. Also Read - मोदी सरकार का बड़ा फैसला! प्राइवेट कंपनी में काम करनेवालों को भी मिलेगी ये सुविधा, जानिए क्या

आयकर विभाग ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस संदर्भ में बयान जारी कर कहा है कि कि केंद्र सरकार के अलावा अन्य कर्मचारियों को भी मान्य एलटीसी के रूप में दोनों तरफ के किराये पर प्रति व्यक्ति अधिकतम 36,000 रुपये नकद भत्ते के भुगतान पर आयकर छूट का लाभ मिलेगा. लेकिन बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह छूट कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही मिलेगी. Also Read - दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए त्योहारी तोहफा, मिलेगा 36 और 20 हजार का LTC

सीबीडीटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अन्य कर्मचारियों को लाभ (केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य सेक्टर के कर्मचारियों को) उपलब्ध कराने के लिये. एलटीसी किराये के बराबर नकद भुगतान को लेकर गैर-केंद्रीय कर्मियों को भी आयकर में छूट देने का फैसला किया गया है. Also Read - Income Tax पेयर्स को बड़ी राहत, ITR भरने की डेडलाइन बढ़ी, अब 30 नवंबर तक करें फाइल

The benefit of Income-tax exemption for the payment of cash equivalent of LTC fare now made available to the non-Central Government employees as well. Detailed Press Release issued: (1/2)https://t.co/UuBiRhXqo5 pic.twitter.com/aGAlAneAru

