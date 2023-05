Hindi Business Hindi

Properties or Saving Schemes: प्रापर्टी खरीदें या सेविंग स्कीम्स में लगाए पैसे, जानें- क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Properties or Saving Schemes: ऐसे समय में जब लोन की दरें शिखर के करीब हों और आर्थिक माहौल स्थिर नहीं हो तो कहां पर पैसे लगाना चाहिए? क्या कहते हैं एक्सपर्ट, जानिए...

Where to invest | Property or Saving Schemes: इन्वेस्टमेंट पर्सनल फायनेंस का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और यह तय कर पाना कि कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, काफी मुश्किल हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब दौर अनिश्चितता का हो. आज के आर्थिक माहौल में, दो सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट विकल्प हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी और दूसरा सेविंग स्कीम्स हैं.

आइए, यह जानते हैं कि इन दोनों इन्वेस्टमेंट विकल्पों में से फिलहाल के आर्थिक माहौल में कौन विकल्प बेहतर साबित हो सकता है-

प्रापर्टी में इन्वेस्टमेंट

प्रापर्टी में इन्वेस्टमेंट करना वर्षों से लोकप्रिय विकल्प रहा है, और इसे अभी भी सुरक्षित और लाभदायक इन्वेस्टमेंट विकल्प माना जाता है. प्रापर्टी में इन्वेस्टमेंट का मुख्य लाभ लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन की संभावना है. समय के साथ प्रापर्टी की कीमत में बढ़ोतरी होती है. इसके अलावा, प्रापर्टी से मिलने वाले रेंट से स्थिर इनकम प्राप्त होती है, जिससे यह आकर्षक विकल्प बन जाता है.

हालांकि, प्रापर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है और प्रॉपर्टी खरीदने, मेंटीनेंस कॉस्ट से इसकी कीमत बढ़ सकती है. इसके अलावा, प्रापर्टी लिक्विड रूप में नहीं होती है, और किसी प्रॉपर्टी को बेचने में आपको अगर साल नहीं, तो महीनों तक लग सकते हैं. इसलिए, प्रापर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना एक लॉन्गटर्म कमिटमेंट है, जिसके लिए निर्णय लेने से पहले काफी गहनता से विचार करने की आवश्यकता होती है.

सेविंग स्कीम्स में पैसे लगाना

सेविंग स्कीम्स कम जोखिम (Lower Risk) वाले इन्वेस्टमेंट विकल्प हैं. यह उनके लिए उपयुक्त हैं जो हायर रिटर्न (Higher Return) पर सुरक्षा (Security) और स्थिरता (Stability) को प्रॉयरिटी देते हैं. बचत योजनाएं (Saving Schemes) आम तौर पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों (Financial Institutions) द्वारा उलब्ध कराई जाती हैं, और वे इन्वेस्टमेंट पर निश्चित रिटर्न (Fixed Return) प्रदान करती हैं. इन योजनाओं में बचत खाते (Saving Accounts), सावधि जमा (Fixed Deposit) और आवर्ती जमा (Recurring Deposits) शामिल हैं. बचत योजनाओं का मुख्य लाभ उनकी सुरक्षा और तय समय पर मिलने वाला निश्चित रिटर्न है. आपका इन्वेस्टमेंट एक निश्चित सीमा तक इंश्योर्ड भी होता है, और ब्याज दरें पूरे इन्वेस्टमेंट अवधि के लिए पहले से ही तय होती हैं.

हालांकि, सेविंग स्कीम्स अन्य इन्वेस्टमेंट विकल्पों, जैसे स्टॉक और प्रापर्टीज की तुलना में कम रिटर्न देती हैं. इसके अलावा, बचत योजनाओं से मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स भी लगता है, जो एक्चुअल रिटर्न को कम कर देता है. इसके अलावा, सेविंग स्कीम्स बहुत लचीली भी नहीं होती हैं, और यदि आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले पैसे निकलना चाहते हैं, तो उस पर आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है.

पंकज मटवाल (फायनेंशियल एडवाइजर) इन दोनों में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में सेंविंग स्कीम्स के बारे में कहते हैं कि अगर लॉक-इन पीरियड नहीं है किसी सेविंग स्कीम में तो इनमें से पैसे आसानी से निकाले जा सकते हैं. प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है. प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके पास बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट आप कम पूंजी से भी कर सकते हैं. सेविंग स्कीम्स में प्रॉप्रटी की तुलना में रिटर्न कम मिल सकता है लेकिन उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बड़ी पूंजी होनी चाहिए. साथ ही, प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी की कमी बताते हैं. उनका कहना है कि आज कहीं छोटी जगह पर एक प्लॉट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम 10-15 लाख रुपये जुटाने पड़ते हैं. लेकिन सेविंग स्कीम्स में ऐसा नहीं है. हां, इतना जरूर है कि यहां पर रिटर्न कम है. वहीं, प्लॉट खरीदने पर एनक्रोचमेंट का भी भय बना रहता है.

आपको कहां इन्वेस्टमेंट करना है, यह तय करना आपके इन्वेस्टमेंट लक्ष्यों, जोखिम (Risk) लेने की क्षमता और वित्तीय स्थिति (Financial Conditions) पर निर्भर करता है. यदि आपके पास भरपूर पूंजी है, और जोखिम लेने के इच्छुक हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए प्रापर्टी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए उपयुक्त विकल्प हो सकता है. दूसरी ओर, यदि आप सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, और कम रिटर्न स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो सेविंग स्कीम्स ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकती हैं.

बता दें, इन्वेस्टमेंट के फैसले गहन शोध (Deep Research) और विश्लेषण (Analysis) पर आधारित होने चाहिए. फायनेंशियल एडवाइजर्स से या प्रोफेशनल्स से सलाह लें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. इन्वेस्टमेंट करते समय डायर्सिफिकेशन भी महत्वपूर्ण है. इसलिए जोखिम को कम करने और रिटर्न को अधिकतम करने के लिए प्रापर्टीज, बचत योजनाओं में मिश्रित रूप से इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर सकते हैं.

गौरतलब है कि प्रापर्टी और सेविंग स्कीम्स दोनों ही अच्छे इन्वेस्टमेंट विकल्प (Investment Option) हैं, और इसको लेकर फैसला लेना आपके इन्वेस्टमेंट लक्ष्यों और वित्तीय स्थितियों पर निर्भर करता है.

