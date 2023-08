Hindi Business Hindi

Property Division: क्या वसीयत के बिना भी किया जा सकता है प्रॉपर्टी का डिवीजन, जानें- क्या कहता है कानून?

Property Division Without Will: वसीयत (Will) बनाना यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी प्रॉपर्टी (Property) आपकी इच्छा के अनुसार डिवाइड की जाती है,

Property Division Rules in Hindi: भारत में, प्रॉपर्टी का डिवीजन (Division of Property) सक्सेशन प्लान (Succession Plan) का एक महत्वपूर्ण पहलू है. जबकि वसीयत (Will) बनाना प्रॉपर्टी (Property) के सही तरीके से बंटवारे को सुनिश्चित करने का ट्रेडिशनल तरीका (Traditional Method) है, ऐसी स्थितियां भी होती हैं जब कोई व्यक्ति वसीयत (Will) बनाए बिना ही मर जाता है. ऐसे मामलों में, भारतीय कानूनी सिस्टम सक्सेशन (Succession) के कानूनों के जरिए प्रॉपर्टी (Property) के डिवीजन के लिए गाइडलाइन प्रदान करती है.

भारत में सक्सेशन लॉ ( Succession Law in India)

जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत (Will) बनाए ही मर जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी (Property) का डिवीजन (Division of Property) वसीयत (Will) सक्सेशन (Succession) के कानूनों के अनुसार किया जाता है. डिवीजन अलग-अलग फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जिसमें व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति, परिवार के सदस्यों की उपस्थिति और शामिल प्रॉपर्टी (Property) का प्रकार शामिल है. भारत में सक्सेशन (Succession) को कंट्रोल करने वाले दो मुख्य कानून हिंदू सक्सेशन (Succession) अधिनियम, 1956 और भारतीय सक्सेशन (Succession) अधिनियम, 1925 हैं.

हिंदू सक्सेशन अधिनियम 1956 ( Hindu Succession Act)

हिंदू सक्सेशन (Succession) एक्ट हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों पर लागू होता है. यदि इनमें से किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति बिना वसीयत (Will) बनाए ही मर जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी (Property) उसके परिवार के सदस्यों के बीच खास शेयरों में डिवाइड हो जाती है. शेयर इस आधार पर अलग-अलग होते हैं कि मृतक के पास जीवित पति या पत्नी, बच्चे, माता-पिता या दूसरे रिश्तेदार हैं या नहीं.

भारतीय सक्सेशन अधिनियम, 1925 ( Indian Succession Act)

यह एक्ट ईसाइयों और दूसरे धर्मों के लोगों पर लागू होता है जो हिंदू सक्सेशन (Succession) अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं. हिंदू सक्सेशन (Succession) एक्ट के समान, भारतीय सक्सेशन (Succession) एक्ट पूर्वनिर्धारित प्रायरिटीज के आधार पर, पति-पत्नी, बच्चों, माता-पिता और भाई-बहनों समेत जीवित परिवार के सदस्यों के बीच प्रॉपर्टी (Property) के डिवीजन की आउटलाइन तैयार करता है.

प्रॉपर्टी (Property) का डिवीजन (Division of Property)

वसीयत (Will) के बिना प्रॉपर्टी (Property) के बंटवारे में कानूनी सक्सेसर्स की पहचान करना और ऊपर बताए गए कानूनों के अनुसार उनके बीच प्रॉपर्टी (Property) का डिवीजन (Division of Property) करना शामिल है. ऐसे मामलों में जहां परिवार का कोई जीवित सदस्य नहीं है, प्रॉपर्टी (Property) सरकार को वापस मिल सकती है.

चुनौतियां और विचार

वसीयत (Will) के बिना प्रॉपर्टी (Property) का डिवीजन (Division of Property) कभी-कभी परिवार के सदस्यों के बीच विवाद और संघर्ष का कारण बन सकता है, खासकर अगर सही सक्सेसर्स या खास प्रॉपर्टीज (Properties) के मूल्य के बारे में सहमति न हो. ऐसे इश्यूज से बचने के लिए, प्रॉपर्टी (Property) डिवीजन के संबंध में अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से बताने के लिए एक वसीयत (Will) बनाने की सिफारिश की जाती है.

गौरतलब है कि वसीयत (Will) बनाना यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी प्रॉपर्टी (Property) आपकी इच्छा के अनुसार डिवाइड की जाती है, भारतीय कानून वसीयत (Will) न होने पर प्रॉपर्टी (Property) को डिवाइड करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड ढांचा प्रदान करता है. लागू सक्सेशन (Succession) कानूनों को समझने और कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करने से वसीयत (Will) के बिना प्रॉपर्टी (Property) डिवीजन की जटिलताओं से निपटने में मदद मिल सकती है.

