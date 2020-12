Property news: कोरोनाकाल में अगर आपकी नौकरी या धंधा अच्छे तरीके से चल रहा है तो यह प्रॉपर्टी में निवेश करने का बेहद शानदार मौका है. अभी प्रॉपर्टी के रेट में गिरावट आई है और लगातार कुछ दिनों तक जारी रहने वाला है. प्रॉपर्टी की कीमतों में जल्द सुधार की गुंजाइश बहुत कम दिख रही है. Also Read - Sarkari Naukri 2020: SBI Apprentice Recruitment 2020: SBI में इन पदों पर आवेदन करने की है आज आखिरी तारीख, इस डायरेक्ट लिंक के जरिए करें अप्लाई

अगर आप बाजार भाव से कम दाम पर मकान, दुकान या फिर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बिल्डर्स के अलावा भी आपके पास विकल्प उपलब्ध हैं. देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank Of India) आपके लिए यह मौका लेकर आया है. आपके पास यह मौका 30 दिसंबर तक है. आप नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर सस्ते दाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं.

बता दें, स्टेट बैंक (SBI) घर का लोन नहीं चुकता कर पाने वालों की प्रॉपर्टी को नीलाम करने वाला है. इस नीलामी में आवासीय, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल हर तरह की प्रॉपर्टी शामिल है. ये उन लोगों की प्रापर्टी है, जो किसी कारणवश लोन नहीं चुका पाए हैं, जिन प्रॉपर्टीज को बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया है और अब अब बैंक ई-नीलामी के जरिए उन संपत्तियों को बेचने जा रहा है.

