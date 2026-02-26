जमीन की रजिस्ट्री के बाद इस डॉक्यूमेंट को भूल गए तो नहीं मिलेगा मालिकाना हक, समझ लें अपने काम की बात

म्यूटेशन प्रॉपर्टी की बिक्री या खरीद, गिफ्ट के रूप में या वसीयत के जरिए मिली प्रॉपर्टी, विरासत में मिली प्रॉपर्टी, पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) के जरिए मिली प्रॉपर्टी के मामले में जरूरी होता है.

Published date india.com Updated: February 26, 2026 7:55 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
Property registration
तस्वीर का इस्तेमाल सांकेतिक तौर पर किया गया है.

हमारे आसपास ऐसे कई लोग होंगे, जिनका जमीन-जायदाद का मामला कोर्ट में चल रहा होगा. ज्यादातर मामले संपत्ति की रजिस्ट्री, बंटवारे और उसके मालिकाना हक को लेकर होता है. प्रॉपर्टी खरीदने, घर लेने या फ्लैट बुक करने के बाद पहला काम रजिस्ट्री का होता है. लेकिन, अगर आप सोचते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद इसकी रजिस्ट्री हो जाने से ही आप इसके मालिक बन जाएंगे, तो आप गलत हैं. असल में संपत्ति खरीदने के बाद इसका मालिकाना हक पाने के लिए 2 चीजें अहम होती हैं. पहला- रजिस्ट्रेशन और दूसरा म्यूटेशन. भले ही प्रॉपर्टी आपने अपनी जमा-पूंजी लगाकर खरीदी हो, लेकिन बिना म्यूटेशन के आप इसके असली मालिक नहीं कहलाएंगे.

प्रॉपर्टी का म्यूटेशन क्या होता है?
प्रॉपर्टी का म्यूटेशन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह एक जरूरी कानूनी कदम है. इससे आपकी मालिकाना हक को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है. म्यूटेशन की प्रक्रिया में नए मालिक का नाम स्थानीय प्रशासन के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है. म्यूटेशन के बाद जमीन या प्रॉपर्टी का नाम राजस्व विभाग (रेवेन्यू डिपार्टमेंट) में नए मालिक के नाम पर रजिस्टर हो जाती है.

होम इंश्योरेंस लेते वक्त इन 4 गलतियों से बचना जरूरी, वरना क्लेम के लिए काटते रहेंगे कंपनी के चक्कर

प्रॉपर्टी के म्यूटेशन और रजिस्ट्री में क्या अंतर है?

  • प्रॉपर्टी का म्यूटेशन और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, दोनों ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जरूरी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इनका उद्देश्य और काम अलग-अलग होता है.
  • रजिस्ट्री वह कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के ट्रांसफर को सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है. इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के तहत, 100 रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री जरूरी होती है.
  • वहीं, म्यूटेशन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर (जैसे बिक्री, विरासत या गिफ्ट) के बाद सरकारी राजस्व या नगर निगम रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम अपडेट किया जाता है.
  • म्यूटेशन से नया मालिक प्रॉपर्टी टैक्स और यूटिलिटी टैक्स के लिए मान्य माना जाता है, लेकिन इससे कानूनी मालिकाना हक नहीं मिलता.

म्यूटेशन क्यों जरूरी?

  • सिर्फ वही व्यक्ति जो कानूनी रूप से प्रॉपर्टी का मालिक होता है, नगर निगम टैक्स भरने का जिम्मेदार होता है. म्यूटेशन से सरकारी रिकॉर्ड में मालिकाना हक को आधिकारिक रूप से मान्यता मिलती है.
  • ये बिक्री या टाइटल डीड के साथ मिलकर मालिकाना हक के विवादों में अतिरिक्त सबूत के रूप में भी काम कर सकता है.
  • म्यूटेशन से कानूनी मालिकाना हक नहीं मिलता, लेकिन यह पजेशन का अहम सबूत होता है. कई बार मालिकाना हक के विवादों से बचने में मदद करता है.
  • इससे नए मालिक के नाम पर पानी, बिजली और सीवेज जैसी सुविधाओं के लिए अप्लाई करने में आसानी हो जाती है. होम लोन देने से पहले बैंक अक्सर अपडेटेड प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड की मांग करते हैं.
  • वहीं, प्रॉपर्टी के म्यूटेशन से दोबारा बिक्री की प्रक्रिया आसान होती है, क्योंकि खरीददार पहले अपडेटेड प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड की जांच करते हैं.

प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कब जरूरी होता है?
म्यूटेशन प्रॉपर्टी की बिक्री या खरीद, गिफ्ट के रूप में या वसीयत के जरिए मिली प्रॉपर्टी, विरासत में मिली प्रॉपर्टी, पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) के जरिए मिली प्रॉपर्टी के मामले में जरूरी होता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

आंधी और बारिश में आपके घर को हुआ नुकसान, बाढ़ में बह गई कार, ऐसे केस में क्या कर पाएंगे इंश्योरेंस क्लेम? जानें क्या है प्रोसेस

म्यूटेशन कितनी तरह का होता है?

  • प्रॉपर्टी के म्यूटेशन को प्रॉपर्टी की प्रकृति के आधार पर बांटा जा सकता है. कृषि भूमि के मामले में म्यूटेशन करना अनिवार्य है. म्यूटेशन किए बिना जमीन का मालिकाना हक नए मालिक को नहीं दिया जा सकता.
  • गैर-कृषि भूमि जैसे फ्लैट, इंडिपेंडेंट हाउस और रेजिडेंशियल प्लॉट के मामले में म्यूटेशन जरूरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्री के बाद कभी भी कराना बेहतर माना जाता है.
  • म्यूटेशन ना कराने से सेल डीड में दर्ज मालिकाना हक खत्म नहीं होता. हालांकि, अगर ऐसे मामलों में म्यूटेशन नहीं कराया गया, तो मालिक को बिजली-पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा और वह नगर निगम टैक्स चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

म्यूटेशन का प्रोसेस क्या है?

  • हर राज्य में म्यूटेशन की प्रक्रिया और फीस थोड़ी अलग हो सकती है.कुछ राज्यों जैसे बिहार और हरियाणा में म्यूटेशन की ऑनलाइन सुविधा भी मिलती है.
  • ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद भी मालिक को एक बार नगर निगम या तहसील में जाकर डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं.
    खरीदार को म्यूटेशन के लिए स्थानीय नगर निगम या रेवेन्यू ऑफिस में अप्लाई करना होता है.
  • एप्लीकेशन फॉर्म में मालिक की जानकारी जैसे नाम, पता, प्रॉपर्टी का एड्रेस, रजिस्ट्री की तारीख और ट्रांसफर का प्रकार (जैसे बिक्री या गिफ्ट) साफ-साफ लिखनी होती है.
  • आगे का प्रोसेस ऑफिस की ओर से किया जाता है. एप्लीकेशन फीस डिमांड ड्राफ्ट के जरिए पेमेंट किया जा सकता है.
  • म्यूटेशन की फीस एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग हो सकती है.

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट करेंगे अटैच?
प्रॉपर्टी के म्यूटेशन के लिए सेल डीड की एक कॉपी, नुकसान की भरपाई का बॉन्ड और एफिडेविट, वर्तमान प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, उत्तराधिकार या वसीयत के मामले में डेथ सर्टिफिकेट, उत्तराधिकार के मामले में वसीयत या उत्तराधिकार सर्टिफिकेट की कॉपी, पहचान का सबूत (आधार कार्ड, पैन वगैरह)देनी पड़ती है.

एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग कैसे होती है?
खरीददार के सभी डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद, रेवेन्यू इंस्पेक्टर या संबंधित अधिकारी उन डॉक्यूमेंट की जांच करता है. अधिकारी जरूरत पड़ने पर प्रॉपर्टी की जांच भी कर सकता है. फिर एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू की जाती है. ज्यादतर मामलों में, एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद म्यूटेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है. इसमें 1 से 2 महीने का वक्त लग सकता है.

क्या म्यूटेशन से प्रॉपर्टी पर अधिकार मिलता है?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, म्यूटेशन सर्टिफिकेट से किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं मिलता है. ये प्रक्रिया मुख्य रूप से रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट करने और प्रॉपर्टी टैक्स तय करने के लिए होती है. जब किसी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हो जाता है, तो यह प्रॉपर्टी ट्रांसफर का एक सबूत होता है। एक खरीदार के रूप में यह जरूरी है कि आप जांच लें कि म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कहीं कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है. अगर प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद होता है, तो इसका फैसला करने का अधिकार सिविल कोर्ट के पास होता है.

परिवार से प्यार करते हैं तो जरूर लें टर्म इंश्योरेंस, प्लान चुनने में कर दी ये गलतियां तो सारी मेहनत हो जाएगी बेकार

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.