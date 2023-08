Hindi Business Hindi

Property Transfer How To Transfer Property In The Name Of Your Children Know Here What Is The Step By Step Process

Property Transfer: अपने बच्चों के नाम पर किस तरह से ट्रांसफर करें प्रॉपर्टी, यहां जानें- क्या है स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस?

Property Transfer Rules: अगर कोई शख्स अपने बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी करें ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे कई तरह की कानूनी प्रक्रियाओं (Property Transfer Act) से होकर गुजरना पड़ता है.

How to transfer property in the name of your children, know here- What is the step-by-step process?

How To Property Transfer To Children: अपने बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में कानूनी प्रक्रिया (Property Transfer Act) से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक विचार करने और स्पेशल प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी होता है. चाहे आप प्रॉपर्टी को उपहार में देने, बेचने या वसीयत करने की योजना बना रहे हों.

आइए, यहां पर जानते हैं कि बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए किन-किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है?

ओनरशिप और टाइटल वेरीफाई करें

ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने से पहले, यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास प्रॉपर्टी का क्लियर ओनरशिप है और कोई पेंडिंग कानूनी विवाद या इसमें किसी दूसरे प्रकार की दिक्कत तो नहीं है. लोकल रजिस्ट्रार कार्यालय से लेटेस्ट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और टाइटल डॉक्यूमेंट लें.

ट्रांसफर का प्रकार चुनें

पहले तो यह तय करें कि आप प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को उपहार के तौर पर देना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं. प्रत्येक ऑप्शन के अलग-अलग कानूनी मायने और प्रक्रियाएं हैं. अपनी परिस्थितियों के आधार पर सही फैसला लेने के लिए कानूनी प्रोफेशनल्स से एडवाइज लें.

प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन

प्रॉपर्टी को उपहार में देने या बेचने के लिए उचित ट्रांसफर मूल्य तय करने के लिए उचित मार्केट वैल्यूएशन आवश्यक है. प्रॉपर्टी का मूल्यांकन करने और मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान करने के लिए किसी सर्टिफाइड वैल्यूएशन करने वाले को नियुक्त करें.

ट्रांसफर डीड का कांट्रैक्ट तैयार करें

एक ट्रांसफर डीड तैयार करें जिसमें ट्रांसफर की शर्तों, प्रतिफल (यदि कोई हो) और ट्रांसफर की शर्तों की आउटलाइन हो. आपके राज्य में लागू स्टाम्प एक्ट के अनुसार डीड को नॉन-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक्जीक्य़ूशन किया जाना चाहिए.

अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करें

यदि आपके पास प्रॉपर्टी पर कोई मौजूदा लोन या गिरवी रखना है, तो संबंधित फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से NOC प्राप्त करें, जिससे ट्रांसफर के लिए उस व्यक्ति की सहमति के बारे में जानकारी मिलेगी.

स्टाम्प फीस का पेमेंट और रजिस्ट्रेशन

स्टाम्प एक्ट के अनुसार आवश्यक स्टाम्प फीस का पेमेंट करें और लोकल सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में ट्रांसफर डीड को रजिस्टर करें. रजिस्ट्रेशन के दौरान दोनों पक्षों (ट्रांसफरकर्ता और जिसके नाम पर ट्रांसफर किया जा रहा है) को दो गवाहों के साथ वहां पर उपस्थित होना होगा.

गिफ्ट डीड या सेल डीड रजिस्ट्रेशन

प्रॉपर्टी को गिफ्ट के तौर पर देने के लिए एक गिफ्ट डीड रजिस्टर करें. सेल करने के लिए सेल डीड रजिस्टर करें. ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर को औपचारिक बनाते हैं और आपके बच्चों के पक्ष में कानूनी तौर पर ओनरशिप के लिए अधिकार को पुख्ता करते हैं.

पजेशन का ट्रांसफर

प्रॉपर्टी का पजेशन फिजिकल तौर पर अपने बच्चों को सौंपें. यह स्टेप उनके रीयल ओनरशिप को स्थापित करने के लिए जरूरी है.

रेवेन्यू रेकॉर्ड को अपडेट कराएं

नए ओनर के डीटेल्स को दर्शाने वाले लेटेस्ट प्रॉपर्टी रेकॉर्ड सुनिश्चित करने के लिए ओनरशिप के ट्रांसफर के बारे में लोकल म्यबनिसिपल अथॉरिटी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सूचित करें.

टैक्स इंप्लीकेशंस

कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स और स्टांप फीस समेत ट्रांसफर के टैक्स इंप्लीकेशंस को समझें. अपनी टैक्स लायबिलिटी को अनुकूलित करने के लिए किसी टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लें.

