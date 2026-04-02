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Public Provident Fund Ppf Investment Plan Retirement Benefit Income Calculation

हमेशा 1 करोड़ रहेगा बैलेंस, महीने में पाएंगे 60 हजार का ब्याज, जान लें PPF में निवेश का 15+5+5 फॉर्मूला

PPF अकाउंट में सरकार आपको सिक्योरिटी की गारंटी देती है. PPF अकाउंट पर इस समय 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है. यानी इसमें इंवेस्ट करके आप एक तरह अपना मोटा टैक्स बचा सकते हैं.दूसरी और रिटर्न भी पा सकते हैं.

तस्वीर का इस्तेमाल सांकेतिक तौर पर किया गया है.

जल्द पैसा बनाने और रिटायरमेंट लाइफ को सिक्योर करने के लिए पब्लिक प्रॉडिडेंट फंड यानी PPF में निवेश बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ये लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाली सरकारी स्कीम है. अगर आप PPF 15 + 5 + 5 रूल पर चलें, तो PPF से आप हर महीने 60 हजार का इंटरेस्ट में कमाएंगे. वहीं, आपके अकाउंट में हर वक्त 1 करोड़ का फंड पड़ा रहेगा. आपको अपनी कमाई पर टैक्स भी नहीं देना होगा.

PPF 15 + 5 + 5 रूल क्या है?

वैसे तो पब्लिक प्रॉडिडेंट फंड की मैच्‍योरिटी 15 साल की है, लेकिन इस स्कीम में एक्सटेंशन की सुविधा मिलती है. PPF अकाउंट की मेच्यौरिटी के बाद आप इसे एक बार में 5 साल और अगले 5 साल के लिए एक्‍सटेंड कर सकते हैं. ऐसा करके आप इस अकाउंट का मैक्सिसम बेनेफिट उठा सकते हैं.

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इंवेस्टमेंट की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट?

PPF अकाउंट में आपको किस्तों में निवेश करने की सुविधा मिलती है. मिनिमम निवेश की रकम 500 रुपये रखी गई है. एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये निवेश किया जा सकता है. अगर पैसों की तंगी है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट में पैसे जमा करा सकते हैं.

सिक्योरिटी की गारंटी

PPF अकाउंट में सरकार आपको सिक्योरिटी की गारंटी देती है. PPF अकाउंट पर इस समय 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है. यानी इसमें इंवेस्ट करके आप एक तरह अपना मोटा टैक्स बचा सकते हैं.दूसरी और रिटर्न भी पा सकते हैं. इसे डायरेक्ट सरकार रेगुलेट करती है. सरकार ही हर 3 महीने में इसपर मिलने वाला ब्याज तय करती है. इसलिए ये मार्केट रिस्क से पूरी तरह सेफ है.

किस्तों में कर सकते हैं निवेश

PPF अकाउंट में आपको किस्तों में निवेश करने की सुविधा मिलती है. मिनिमम निवेश की रकम 500 रुपये रखी गई है. एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये निवेश किया जा सकता है. अगर पैसों की तंगी है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट में पैसे जमा करा सकते हैं.

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जरूरत पर मिलेगा लोन

PPF अकाउंट पर आपको इमरजेंसी के समय लोन भी मिलता है. इसके लिए एक नियम है. आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में अपना PPF अकाउंट खुलवाया है, उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के एक साल बाद से पांचवें फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के तक आप लोन लेने के हकदार हैं. PPF डिपॉजिट पर मैक्सिमम 25% लोन लिया जा सकता है. इसपर ब्याज की दर PPF अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज की दर से सिर्फ 1% ज्यादा रहती है.

क्या करना होगा?

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड की मैच्योरिटी के बाद अगर आप बिना निवेश किए स्कीम को एक्सटेंड करते हैं, तो आपके 15 साल बाद क्लोजिंग बैलेंस पर 7.1% सालाना ब्याज मिलता रहेगा. अगर निवेश के साथ आगे बढ़ाते हैं, तो यह स्कीम उसी तरह से काम करेगी, जिस तरह से मैच्योरिटी के पहले करती है. इसी तरह से अगर 20 साल या 25 साल बाद फिर 5 साल के लिए बिना निवेश किए एक्‍सटेंड करते हैं, तो 25 साल के क्‍लोजिंग बैलेंस पर 7.1% सालाना ब्याज मिलता रहेगा.

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कैसे बनेगा मोटा फंड?

PPF स्कीम मैच्योर होने के बाद अगर आप 5 साल और 5 साल के लिए 2 बार इसे एक्सटेंड करते हैं, तो इसके जरिए 1 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं. इसके लिए आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 1.50 लाख रुपये जमा करने होंगे. अगर 7.1% की सालाना ब्याज दर मान कर चलें, तो 15 साल में कुल जमा रकम 22,50,000 रुपये हो जाएगी. ब्याज जोड़कर 15 साल बाद 40,68,209 रुपये का फंड बनेगा. अगर आप इस अकाउंट को 2 बार एक्सटेंड करते हैं, यानी 5+5 तो कुल मिलाकर 10 साल. इसे 15 साल में जोड़ें तो 25 साल हो जाते हैं. ऐसे में 25 साल में आपकी कुल जमा राशि 37,50,000 रुपये होगी. ब्याज जोड़ने पर ये 1.02 करोड़ रुपये हो जाता है.

हर महीने कितना आएगा अकाउंट में?

25 साल में 1 करोड़ का फंड जुटाने के बाद इस रूल में मंथली कमाई का मौका भी मिलेगा. अगर स्कीम को बिना कुछ निवेश किए 5 साल के लिए एक्सटेंड किया है, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस पर सालाना 7.1% का ब्याज मिलेगा. यह एक साल में 7,31,300 रुपये होगा. इसे 12 महीनों में बांट दें तो करीब 60,000 रुपये महीना होगा. इस दौरान आप हर साल एक बार पूरी रकम का कितना फीसदी भी निकाल सकते हैं. इस इनकम पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा.

जरूरत पर मिलेगा लोन?

PPF अकाउंट पर आपको इमरजेंसी के समय लोन भी मिलता है. इसके लिए एक नियम है. आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में अपना PPF अकाउंट खुलवाया है, उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के एक साल बाद से पांचवें फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के तक आप लोन लेने के हकदार हैं. PPF डिपॉजिट पर मैक्सिमम 25% लोन लिया जा सकता है. इसपर ब्याज की दर PPF अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज की दर से सिर्फ 1% ज्यादा रहती है.

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