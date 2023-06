Petrol Diesel Price Hike: पंजाब में डीजल-पेट्रोल महंगा, राज्य सरकार ने बढ़ाई VAT की दरें, जानें ताजा रेट

Petrol Diesel Price Hike: पंजाब में पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है. मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों पर वैट बढ़ा दिया है. वैट बढ़ने के बाद प्रदेश में पेट्रोल के दाम रु 98.65 प्रति लीटर और डीजल के दाम 105.24 रुपये प्रति लीटर होंगे.पंजाब में सादा पेट्रोल अब 98.65 रुपये प्रति लीटर हो गया है जबकि डीजल 88.95 रुपये प्रति लीटर मिलेगा. मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार के टैक्सेशन विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके अनुसार, पंजाब में पेट्रोल 92 पैसे और डीजल 88 पैसे महंगा हो गया है. राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में वैट बढ़ाने का फैसला किया गया है.

पंजाब सरकार के इस फैसले से करीब एक रूपये प्रति लीटर डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है. लोगों को पेट्रोल-डीजल गाड़ी में डलवाने पर अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे.