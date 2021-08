Punjab National Bank Offer: पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. पंजाब नेशनल बैंक 75वीं आजादी के मौके पर अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर पेश कर रहा है. पंजाब नेशनल बैंक ने 30 सितंबर, 2021 तक ग्राहकों से होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज पूरी तरह से माफ करने का फैसला किया है. यानी 30 सितंबर तक आपको होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नहीं देना होगा.Also Read - SBI Car Loan: एसबीआई ने कार लोन ग्राहकों के लिए प्रोसेसिंग फीस पर दी छूट

पीएनबी 6.80% पर होम लोन दे रहा है Also Read - Fixed Deposit Scheme: SBI, BoB समेत ये बैंक दे रहे हैं FD पर ज्यादा ब्याज, 30 सितंबर तक है मौका

पीएनबी पहले प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज के रूप में होम लोन का 0.50 फीसदी चार्ज करता था. लेकिन अब यह पूरी तरह से फ्री होगा. बता दें, पीएनबी अपने ग्राहकों को 6.80% पर होम लोन दे रहा है. जब कोई बैंक होम लोन देता है तो ग्राहक को उसके लिए प्रोसेसिंग फीस देनी होती है और इसका भुगतान सिर्फ एक बार किया जाता है. Also Read - PNB Property Auction: पीएनबी दे रहा है सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदने का मौका, मेगा ई-नीलामी में आप भी लगा सकते हैं बोली

Get freedom from processing fee & documentation charges with our Independence Day Home Loan offer.

What else could you ask for?#Homeloan #offers #2021goals pic.twitter.com/Rm3LKRosd6

— Punjab National Bank (@pnbindia) August 18, 2021