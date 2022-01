PVC Aadhaar Card | Aadhaar Card: इन दिनों किसी भी काम के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) सबसे आवश्यक डॉक्यूमेंट बन गया है. कहीं पर सरकारी काम या प्राइवेट काम के लिए जाएं तो सबसे पहले आधार कार्ड की मांग की जाती है. बैंक में खाता खुलवाना हो या फिर फिर किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करना हो तो बिना आधार कार्ड (Aadhaar Card) के काम नहीं होगा. एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी सबसे ज्यादा आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है.Also Read - Aadhaar Card Latest Update: UIDAI ने शुरू की आधार पीवीसी सेवा, जानें- किस तरह से करें ऑर्डर?

इसलिए कहीं जाने पर लोगों को अपने साथ एक एक्स्ट्रा फाइल लेकर चलना होता है. ताकि आधार कार्ड कहीं खराब न हो जाए. इसलिए अब यूआईडीएआई की तरफ से मजबूत पीवीसी वाला आधार कार्ड जारी किया जा रहा है. आप भी उसको मंगा सकते हैं. यह पीवीसी आधार कार्ड ATM कार्ड या Credit Card की तरह दिखता है. इसको आप आसानी अपने वॉलेट में कैरी कर सकते हैं. इसके लिए अलग से फाइल नहीं रखनी पड़ेगी. आप घर बैठकर अपने मोबाइल से पीवीसी आधार कार्ड (PVC Aadhaar Card) के लिए ऑर्डर कर सकते हैं.

UIDAI ने गुरुवार को ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी है. अब एक मोबाइल नंबर के जरिये आप पूरे परिवार का PVC aadhaar card के लिए ऑर्डर कर सकते हैं. यानी अब आसानी से पूरे परिवार का PVC आधार कार्ड मंगवाए जा सकते हैं.

#OrderAadhaarPVC

You can use any mobile number to receive #OTP for #authentication, regardless of the registered mobile number with your #Aadhaar. So, one person can order Aadhaar PVC cards online for the whole family.

Follow the link https://t.co/G06YuJBrp1 to order now. pic.twitter.com/uwELWteYOT

— Aadhaar (@UIDAI) January 27, 2022