Confirm Train Ticket: 2 दिन पहले भी मिल सकती है कन्फर्म टिकट, तत्काल के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं; अपनाएं ये ट्रिक्स

Confirm Train Ticket Without Tatkal Quota: कई यात्री कन्फर्म सीट रिजर्व करने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग का सहारा लेते हैं, जो सीमित उपलब्धता वाला एक प्रीमियम बुकिंग ऑप्शन है.

How to Secure Confirmed Train Tickets Two Days in Advance without Tatkal booking?

How To Get Confirm Train Ticket Without Tatkal: ट्रेन टिकट बुक करना अक्सर एक चैलेंजिग काम हो सकता है, खासकर व्यस्त सीजन के दौरान या शॉर्ट सूचना पर यात्रा करते समय. कई यात्री कन्फर्म सीट रिजर्व (Confirm Train Ticket) करने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग (Tatkal Ticket Booking) का सहारा लेते हैं, जो सीमित उपलब्धता वाला एक प्रीमियम बुकिंग ऑप्शन है. हालांकि, ऐसी आल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज हैं, जो तत्काल रिजर्वेशन के बिना कन्फर्म टिकट प्राप्त करने की संभावना बढ़ा सकती हैं.

आइए, यहां पर जानते हैं कि पहले से टिकट बुक करने और अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए प्रभावी तरकीबें क्या हैं?

यात्रा की प्लान पहले बनाएं

यात्रा की योजना पहले से बनाना कन्फर्म टिकट रिजर्व करने की चाबी है. जैसे ही आपको अपनी यात्रा की तारीख के बारे में पता चले, इंडियन रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर टिकटों की उपलब्धता को चेक करें. आप जितनी जल्दी बुकिंग करेंगे, कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी. इसके अलावा, यदि संभव हो तो यात्रा की तारीखों में माइनस, प्लस जरूर रखें, क्योंकि इससे आपको चुनने के लिए अधिक ऑप्शन मिलेंगे.

प्रीमियम ट्रेनों और क्लास का ऑप्शन चुनें

राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में अक्सर रिजर्वेशन के लिए अधिक संख्या में सीटें उपलब्ध होती हैं. उनमें माडर्न सुविधाओं होती हैं, जिनसे यात्रा करना काफी आरामदायक होता है. इन प्रीमियम ट्रेनों में टिकट बुक करने से आपको कन्फर्म सीट मिलने की संभावना काफी बढ़ सकती है.

इसी तरह, यात्रा की उच्च श्रेणी, जैसे 2AC या 3AC चुनने पर विचार करें, क्योंकि इन क्लास में आमतौर पर स्लीपर क्लास की तुलना में अधिक बर्थ उपलब्ध होती हैं.

ऑप्शनल बोर्डिंग स्टेशनों का इस्तेमाल करें

अधिकांश रेल रूट्स में कई बोर्डिंग स्टेशन होते हैं. हालांकि मूल स्टेशन से टिकटों की उपलब्धता सीमित हो सकती है, बीच के बोर्डिंग स्टेशन से बुकिंग करते समय आपको अधिक ऑप्शन मिल सकते हैं. अलग-अलग बोर्डिंग ऑप्शंस पर जानकारी करें और उसके अनुसार टिकट की उपलब्धता की जांच करें.

विकल्प स्कीम का इस्तेमाल करें

इंडियन रेलवे की ऑप्शन स्कीम प्राथमिक ट्रेन पूरी तरह से बुक होने पर आल्टरनेटिव ट्रेन ऑप्शन देने के लिए डिज़ाइन की गई है. ऑनलाइन टिकट बुक करते समय, आप विकल्प स्कीम का ऑप्शन चुन सकते हैं, और सिस्टम ऑटोमैटिक तरीके से वैकल्पिक ट्रेन ऑप्शनों पर विचार करेगा जिनकी उपलब्धता हो सकती है.

काउंटर से टिकट बुक करें

ऑनलाइन बुकिंग सुविधाजनक होता है, लेकिन रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट बुक करने की संभावना को नज़रअंदाज़ न करें. कुछ कोटा और सीटें ऑनलाइन उपलब्ध न होने पर भी काउंटरों पर उपलब्ध हो सकती हैं.

रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के समय पर नज़र रखें

अधिकांश ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट डिपार्चर टाइम से चार घंटे पहले तैयार किया जाता है. चार्ट तैयार होने के बाद, कोई भी कैंसिल्ड या अनरिजर्व्ड सीटें बुकिंग के लिए उपलब्ध हो जाती हैं. इस समय के दौरान किसी भी अंतिम समय की रिक्तियों को जानने के लिए वेबसाइट देखें.

प्रीमियम तत्काल या महिला कोटा से जुड़ें

यदि आपको शॉर्ट सूचना पर बुकिंग करनी है, तो प्रीमियम तत्काल कोटा या महिला कोटा, यदि लागू हो, का उपयोग करने पर विचार करें. प्रीमियम तत्काल कोटा नियमित तत्काल की तुलना में अधिक महंगा ऑप्शन है, लेकिन यात्रा के दिन भी कन्फर्म टिकट पाने की अधिक संभावना प्रदान करता है.

गौरतलब है कि तत्काल बुकिंग पर भरोसा किए बिना दो दिन पहले कन्फर्म ट्रेन टिकट रिजर्व करना सावधानीपूर्वक प्लान बनाकर और स्ट्रैटेजिक बुकिंग के साथ पूरा किया जा सकता है. इन तरकीबों का पालन करके और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके, आप बिना किसी परेशानी के कन्फर्म टिकट प्राप्त करने की अपनी संभावनाओं में काफी सुधार कर सकते हैं. जब तक आप अपनी वांटेड सीट रिजर्व नहीं कर लेते तब तक लगातार बने रहना और कई ऑप्शनों को आजमाते रहना चाहिए.

