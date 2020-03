नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय से आग्रह करते हुए कहा कि वैश्विक तेल की कीमतों में आई 35 प्रतिशत की गिरावट का लाभ आम जनता को मिलना चाहिए. बता दें कि बुधवार को पेट्रोल का दाम 2 रुपये 69 पैसे सस्ता होकर जहां 70.20 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया, वहीं डीजल के दाम 2.33 रुपये गिरकर 63.01 रुपये पर पहुंच गया.

Hey @PMOIndia , while you were busy destabilising an elected Congress Govt, you may have missed noticing the 35% crash in global oil prices. Could you please pass on the benefit to Indians by slashing #petrol prices to under 60₹ per litre? Will help boost the stalled economy.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 11, 2020