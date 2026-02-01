Hindi Business Hindi

रेलवे बजट 2026: ट्रेन का सफर महंगा होगा या सस्ता? जानिए हो सकते हैं कौन से 5 बड़े ऐलान

Railway Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जिसमें भारतीय रेलवे के भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है.

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज साल 2026 का केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं. इस बार के बजट में रेलवे को लेकर आम जनता की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. चाहे वह ट्रेन में सफर करने वाले बुजुर्ग हों या हर रोज काम पर जाने वाले आम यात्री, हर कोई टकटकी लगाए बैठा है कि इस बार उनके लिए क्या खास होने वाला है.

इस साल के रेल बजट में मुख्य रूप से इन चीजों पर फोकस रहने की संभावना है- सुरक्षा, आधुनिक ट्रेनें और आम आदमी की सुविधाएं. जानिए इस बार के पिटारे से क्या-क्या निकल सकता है.

1. सीनियर सिटीजन को छूट

रेलवे बजट 2026 से यात्रियों की सबसे बड़ी मांग वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली टिकट छूट को फिर से शुरू करना है. आपको याद होगा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने इसे बंद कर दिया था। तब से लेकर अब तक ट्रेनें पूरी क्षमता से चल रही हैं, लेकिन यह छूट वापस नहीं मिली है.

पहले 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों को 40% और 58 साल से ज्यादा की महिलाओं को 50% की छूट मिलती थी. यह छूट राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में भी लागू थी. लाखों बुजुर्ग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार वित्त मंत्री उनके बजट को थोड़ी राहत देंगी.

2. सुरक्षा पर भारी निवेश

पिछले कुछ समय में हुए रेल हादसों ने सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं. इसलिए, इस बजट में रेल सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जा सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार सुरक्षा के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान कर सकती है. इसके अलावा, रेलवे के कुल खर्च को भी 10% बढ़ाकर करीब 2.75 लाख करोड़ रुपये किया जा सकता है. यह पैसा नए ट्रैक बिछाने, पुराने पुलों की मरम्मत और सिग्नल सिस्टम को आधुनिक बनाने में खर्च होगा.

3. कवच 4.0 के लिए बड़ा फंड

रेलवे की सबसे आधुनिक सुरक्षा तकनीक कवच को इस बजट में बड़ा फंड मिल सकता है. कवच एक ऐसा ऑटोमैटिक सिस्टम है, जो अगर ड्राइवर ब्रेक लगाना भूल जाए, तो खुद-ब-खुद ट्रेन को रोक देता है. इससे दो ट्रेनों की आपस में होने वाली टक्कर को रोका जा सकता है. सरकार का लक्ष्य है कि जल्द ही 18,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क पर इस तकनीक को लागू कर दिया जाए.

4. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

अभी तक हमने वंदे भारत ट्रेनों को केवल बैठकर सफर करने के लिए देखा है. लेकिन 2026 के बजट में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा. ये ट्रेनें लंबी दूरी के सफर के लिए होंगी और धीरे-धीरे राजधानी एक्सप्रेस की जगह लेंगी. इनमें 24 कोच होंगे और पेंट्री कार के साथ-साथ बेहतरीन सुरक्षा फीचर्स भी होंगे. उम्मीद है कि 2026 के अंत तक इनका पहला मॉडल पटरी पर आ जाए.

5. जनरल और स्लीपर कोचों की संख्या बढ़ेगी

अक्सर देखा जाता है कि त्योहारों या छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ होती है, जिससे आम आदमी को काफी परेशानी होती है. इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार अगले 5 सालों में 17,000 नए नॉन-एसी (जनरल और स्लीपर) कोच बनाने की योजना बना रही है. बजट 2026 में इस योजना को तेजी से लागू करने के लिए फंड दिया जा सकता है. सरकार का मकसद यह है कि कम पैसे में सफर करने वाले यात्रियों को भी सम्मानजनक और आरामदायक जगह मिल सके.

कुल मिलाकर, रेलवे बजट 2026 का ध्यान इस बात पर होगा कि भारतीय रेलवे को कैसे और सुरक्षित, तेज और आम आदमी के लिए सुलभ बनाया जाए. क्या बुजुर्गों को उनकी रियायत वापस मिलेगी? क्या ट्रेनें पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगी? इन सभी सवालों के जवाब आज बजट के साथ साफ हो जाएंगे.