Railway Special Trains News: देश में जारी कोरोना संकट (Coronavirus) के बीच भारतीय रेल (Indian Railways) भी धीरे-धीरे पटरी पर लौटने की कवायद में जुटी हुई है. रेलवे फिलहाल स्पेशल और क्लोन ट्रेनों का ही संचालन कर रहा है. Railway ने भीड़ को देखते हुए हाल ही में यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के बीच 40 क्लोन ट्रेनों (Clone Trains) का संचालन शुरू किया था. ये 40 ट्रेनें 310 स्पेशल ट्रेनों के अलावा शुरू की गईं हैं. अब वेस्टर्न रेलवे ने यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए तीन नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. Also Read - Special Train for UPSC Prelims Exam 2020: UPSC प्रीलिम्स परीक्षा के लिए रेलवे इन राज्यों में चलाएगी स्पेशल ट्रेनें, इस दिन से होगा संचालन

WR to run 3 more Special Trains between Bandra Terminus-Gorakhpur, Surat-Khurda Road & Ahmedabad-Khurda Road while H.Nizamuddin-Madgaon Special Train will run via Vadodara & Surat. Also Read - Rail Roko Agitation: किसानों का रेलवे ट्रैक पर कब्जा, 13 जोड़ी ट्रेनें निलंबित, राजमार्ग भी हो सकते हैं बाधित

Booking of these trains will open from 27th Sept 2020 at nominated PRS counters & on IRCTC website pic.twitter.com/eHvDO4vCYn Also Read - Indian Railways/IRCTC Update: 'रेल रोको' प्रदर्शन की वजह से ठप हुई इन ट्रेनों की सेवाएं, यात्रा से पहले देख लें लिस्ट और रूट

