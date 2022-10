Railway Stations Modernisation : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को देश भर में लगभग 200 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण किए जाने की घोषणा की. रेलमंत्री ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर कोच रखरखाव के लिए एक कारखाने के शिलान्यास समारोह में भाग लेने के दौरान इसकी घोषणा की.Also Read - 7th Pay Commission: रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 78 दिनों की सैलरी के बराबर मिलेगा बोनस- ऐसे करें कैलकुलेट

Enhancing safety of Rolling Stocks & Train Operations!

Development of Coach Maintenance Facilities at Aurangabad & Jalna Railway Stations will ensure the highest standards of coach cleanliness & enhance the potential to introduce more trains.#RailInfra4Maharashtra pic.twitter.com/olRFaWCL5U

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 3, 2022