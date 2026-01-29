Hindi Business Hindi

Rajasthan Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana Eligibility Key Feature Terms Conditions Apply Process

इन युवाओं को बिना ब्याज 10 लाख तक का लोन दे रही है सरकार, पूरी करनी होंगी ये शर्तें, जानें अप्लाई का तरीका

राजस्थान में युवाओं को स्वरोजगार के नए मौके देने के उद्देश्य से 11 जनवरी, 2026 को इस योजना की शुरुआत हुई थी. यह योजना 31 मार्च , 2029 तक जारी रहेगी. इसे लागू करने की जिम्मेदारी उद्योग व वाणिज्य विभाग की होगी.

प्रतीकात्मक फोटो.

आज के समय में हर कोई नौकरी के बजाय खुद का काम या बिजनेस शुरू करना चाहता है. बिजनेस के लिए हमारे पास आइडिया तो होता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में फंड नहीं होने से दिक्कत आती है. लेकिन, अब बिजनेस लोन लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. केंद्र सरकार भी मुद्रा और विश्वकर्मा जैसी योजनाएं चलाती हैं. स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की सरकारें भी अलग से स्कीम्स चलाती हैं. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए एक शानदार योजना शुरू की है. इस योजना के तहत युवाओं को खुद का काम शुरू करने के लिए बिना ब्याज 10 लाख तक का लोन दिया जा रहा है.

राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है?

युवाओं को स्वरोजगार के नए मौके देने के उद्देश्य से 11 जनवरी, 2026 को इस योजना की शुरुआत हुई थी. इस योजना के तहत प्रदेश के युवा 10 लाख रुपये तक का लोन बिजनेस के लिए ले सकते हैं. इन्हें कोई ब्याज भी नहीं देना होगा. यह योजना 31 मार्च , 2029 तक जारी रहेगी. इसे लागू करने की जिम्मेदारी उद्योग व वाणिज्य विभाग की होगी.

किस सेक्टर में काम शुरू करने के लिए मिलेगा लोन?

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस समेत कई अन्य सेक्टर में नया बिजनेस शुरू करने या बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन उपलब्ध कराया जा रहा है. सीएम युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत संस्थागत आवेदक (HUF/सोसायटी/LLP Firm/कंपनी/स्वयं सहायता समूह) भी पात्र होंगे. इस योजना के लिए बैंक की ओर से कोई गारंटी नहीं मांगी जाएगी/ इसे CGTMSE (Credit Guarantee Trust Fund for Micro and Small Enterprises) से जोड़ा जाएगा. राज्य सरकार गारंटी फीस भरेगी.

कौन कर सकता है अप्लाई और कौन नहीं?

इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट 18 से 45 साल रखी गई है.

संस्थागत आवेदक या कंपनी की स्थिति में नियम के अनुसार रजिस्ट्रेशन जरूरी है.

संस्थान का 51% हिस्सा, 18 से 45 साल के लोगों के पास होना चाहिए.

पहली बार जो लोन मंजूर होगा, उसी पर ब्याज सब्सिडी मिलेगी.

ऐसे आवेदक जो बैंक डिफॉल्टर हैं, उन्हें इस योजना के तहत लोन नहीं मिलेगा.

अगर आपके पास 15 लाख से ज्यादा On Road कीमत वाली कर्मशियल गाड़ी है, तो आपको लोन नहीं मिलेगा.

ऐसे उत्पाद या सेवा या गतिविधियां, जिन्हें राज्य या केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ हो और आपका इनसे कोई कनेक्शन है, तो लोन पास नहीं होगा.

अगर आप NGO, Trust जैसी संस्थाओं से कोई और बेनिफिट ले रहे हैं, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा.

किन बैंकों से मिलेगा लोन?

योजन के तहत राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त प्राइवेट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,राजस्थान वित्त निगम, सिडबी, अर्बन कॉ-ऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक से लोन दिया जाएगा.

कैसे मिलेंगे पैसे?

मार्जिन मनी का पैसा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के रूप में जमा रहेगा. इस पर न तो सरकार को ब्याज मिलेगा न ही बैंक ब्याज वसूला जाएगा. 2 साल तक बिजनेस को अच्छे से चलाने और EMI समय पर भरने पर यह पैसा आवेदक के खाते में आएगा. अगर आवेदक बिजनेस को 2 साल से पहले बंद करता है, तो यह पैसा वापस राज्य सरकार के खाते में जाएगा.

Add India.com as a Preferred Source

कितने समय में चुकाना होगा लोन?

लोन चुकाने के लिए मैक्सिमम 5 साल का समय मिलेगा. ब्याज में छूट मैक्सिमस 3 साल तक ही लिया जा सकता है. बाकी बची रकम पर आपको ब्याज देना होगा. बैंक की ओर से Moratorium Period 6 महीने तक ही रहेगा.

अप्लाई के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट?

इस स्कीम में अप्लाई के लिए आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो, एजुकेशनल और वोकेशनल सर्टिफिकेट, कंपनी के मालिकाना हक के कागज और प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए.

अब जानिए अप्लाई प्रोसेस?

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अप्लाई के लिए आपको SSO ID बनानी होगी.

इसके लिए sso.rajasthan.gov.inपर जाकर Registration पर क्लिक करें.

यहां आपको Citizen/Udhyog का ऑप्शन सिलेक्ट करना है.

इसके बाद अपने जन आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करें.

आप चाहें तो अपने gmail ID से भी SSO ID बना सकते हैं.

अब अपने SSO ID से पोर्टल या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करें.

SSO ID के सिटिजन ऐप या पोर्टल पर आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (MYSY) का ऑप्शन मिलेगा.

क्लिक करने पर फॉर्म खुल जाएगा और उसे सही-सही भरें.

इस फॉर्म में अपने बारे में जानकारी, पता, उद्योग का प्रकार, जहां उद्योग लगाना है वहां का पता भरना होगा.

फिर डॉक्यूमेंट अटैच करें और सब्मिट कर दें.

आपको एक रिसीप्ट नंबर मिलेगा, इससे आप अपना एप्लिकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.