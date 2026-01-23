Hindi Business Hindi

क्‍या है राजीव युवा विकास स्‍कीम? इसका फायदा लेने की क्या हैं शर्तें, जान लें अप्लाई का तरीका

राजीव युवा विकास स्‍कीम के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (BC), अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBS) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) समेत कई युवाओं को लोन दिया जाता है.

युवा उद्यमियों के जोश और नए विचारों को बल देने के लिए भारत सरकार ने कई लोन और फंडिंग स्कीमें शुरू की हैं.इन योजनाओं का उद्देश्य छोटे स्तर से बिजनेस शुरू करने वालों को वित्तीय मदद देना और आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूत करना है.केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकारें भी अलग से ऐसी योजनाएं चलाती हैं. तेलंगाना में कांग्रेस सरकार भी एक ऐसी योजना चला रही है, जिसके जरिए युवाओं को खुद का काम शुरू करने के लिए 4 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है.

किसने की शुरुआत?

तेलंगाना में कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अप्रैल 2025 में ये योजना शुरू की है. इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है. इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है. इच्छुक व्यक्ति ऑफिशियल पोर्टल tgobmmsnew.cgg.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं.

किनके लिए है ये स्कीम?

इस योजना का नाम राजीव युवा विकास स्कीम है. इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (BC), अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBS) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) समेत कई युवाओं को लोन दिया जाता है.

कौन होंगे योजना के पात्र?

राजीव युवा विकास स्कीम में अप्लाई के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं. गैर-कृषि बिजनेस के लिए उम्र 21 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि कृषि संबंधित बिजनेस के लिए उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों की सालाना इनकम 1.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए. शहरी क्षेत्र के आवेदकों की सालाना इनकम 2 लाख या उससे कम होनी चाहिए.

अप्लाई करने के लिए इन डॉक्यूमेंट की जरूरत

राजीव युवा विका स्कीम में अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, SADAREM सर्टिफिकेट, Pattadar पासबुक, 2 पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी.

कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

इस योजना में अप्लाई करने के लिए प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (OBMMS) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करना होगा. इसके बाद फॉर्म डाउनलोड करें. इसमें सही-सही जानकारी भरें. फिर जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.ग्रामीण आवेदकों को मंडल प्रजा पालना सेवा केंद्र (MPPSK) जाना चाहिए, जबकि शहरी समकक्ष नगर निगम या क्षेत्रीय आयुक्त के कार्यालयों में जा सकते हैं.

बिजनेस शुरू करने के लिए केंद्र की इन स्कीम का उठा सकते हैं फायदा:-

स्टार्टअप इंडिया

भारत सरकार ने 16 जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया (Startup India) की पहल की थी. इसक मकसद देश में इनोवेशन (Innovation) और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना है. इससे आर्थिक विकास को गति देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे.इस स्कीम के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को 10,000 करोड़ रुपये के फंड ऑफ फंड्स के ज़रिए निवेश मिलता है. इसके तहत टैक्स छूट, आसान रजिस्ट्रेशन और IP (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) में सब्सिडी जैसे बेनिफिट मिलते हैं.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) वास्तव में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) लोन स्कीम है. इसके जरिए केंद्र सरकार व्यक्तियों, स्मॉल एंड मिडियम साइज एंटरप्राइजेस (SME) और माइक्रो, स्मॉल एंड मिडियम एंटरप्राइजेस (MSME) को आसान शर्तों और कम ब्याज दरों पर लोन मुहैया कराती है.इस 3 कैटेगरी में लोन मिलते हैं. शिशु कैटेगरी में 50,000 तक, किशोर कैटेगरी में 50,000 से 5 लाख तक और तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख तक की मदद मिलती है. इस योजना के तहत बिना गारंटी के लोन मिल सकता है, जिससे छोटे व्यवसायों को बड़ी मदद मिलती है.

स्टैंड अप इंडिया स्कीम

इस स्कीम का मकसद अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को बिज़नेस में बढ़ावा देना है. इसके तहत 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है. खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग स्टार्टअप्स के लिए इस स्कीम में लोन मिलता है.