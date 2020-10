How to change mobile number in Ration Card: देश में अगर आपको सरकार की तरफ से बांटे जा रहे मुफ्त राशन सेवा का लाभ लेना है या फिर पहचान व पते की प्रमाणिकता की जरूरत हो तो ऐसे में राशन कार्ड की मांग लगातार की जाती है. लेकिन कई बार राशन कार्ड को लोग काफी हल्के में लेते हैं. ऐसे में सरकारी सेवाओं से वे वंचित रह जाते हैं. यही नहीं कई स्थानों पर राशन कार्ड के स्थान पर जमा करने के लिए विकल्प तलाशते हैं. ऐसे में यह दस्तावेज काफी महत्वपूर्ण हो जाता है. ऐसे में अगर आपका मोबाइल नंबर राशन कार्ड पर पुराना डाला गया है या फिर मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, तो आप नया मोबाइल नंबर फौरन से राशन कार्ड पर अपडेट करा लें क्योंकि आपको समय-समय पर इसके कई लाभ मिलेंगे. Also Read - Ration Card Update: अब ऑनलाइन बदलें अपने राशन कार्ड का मोबाइल नंबर, इस प्रक्रिया को करें फॉलो

मोबाइल नंबर कैसे करें अपडेट (How to change mobile number in Ration Card)

इसके लिए आपको सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट के पेज https://nfs.delhi.gov.in/Citizen/UpdateMobileNumber.aspx पर जाना होगा. यहां आपको Update Your Registered Mobile Number का विकल्प दिखाई देगा. इसपर क्लिक करने के बाद आपसे जानकारी मांगी जाएगी. यहां पहले कॉलम में आपको Aadhar Number of Head of Household/NFS ID लिखना होगा.

वहीं तीसरे कॉलम में परिवार के मुखिया का नाम लिखना होगा और आखिरी कॉलम में आपको अपना नया मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद सेव करने के बाद आप आगे बढ़ जाएं. इसके बाद आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा. बता दें कि देशभर में 30 सितंबर तक राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख तय की गई थी जिसे बढ़ा दिया गया है. गौरतलब है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर वन नेशन वन राशन कार्ड लाया गया है, इससे देश के किसी भी हिस्से में रह रहे लोगों को राशन कार्ड से राशन मुफ्त में दिया जाएगा.