आपके पास अब भी बचे हैं 2000 रुपये के नोट? RBI ने बताया बदलने का आसान तरीका; जानें डिटेल्स

RBI 2000 Note Change New Rule: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) नेबताया कि चलन से बाहर किये गए 2,000 रुपये के नोट को अब आप डाकघरों की मदद से बदल सकते हैं.

RBI 2000 Note Change New Rule: क्या आपके पास अब भी 2000 रुपये के नोट (Two Thousand Note) बचे हुए हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने चलन से बाहर किये गए 2000 रुपये के नोट का बदलने का एक बार फिर बेहद आसान तरीका बताया है. रिजर्व बैंक ने बताया कि 2,000 रुपये के नोट को अब आप डाकघरों की मदद से बदल सकते हैं. रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर ‘अक्सर पूछे जाने वाले सवालों’ (एफएक्यू) के एक समूह में कहा कि लोग अपने बैंक खाते में राशि प्राप्त करने के लिए किसी भी डाकघर से उसके 19 कार्यालयों में से किसी को भी 2,000 रुपये के नोट भेज सकते हैं.

RBI की वेबसाइट पर उपलब्ध है फॉर्म

इसके लिए लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध एक आवेदन पत्र भरना होगा और नोटों को भारतीय डाक की किसी भी सुविधा से RBI के कार्यालय को भेजना होगा. फॉर्म RBI की वेबसाइट पर उपलब्ध है. असल में 2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों में अब भी लोगों की कतारें लग रही हैं.

RBI के FAQ के मुताबिक, एक व्यक्ति डाकघर से मिलने वाली सुविधा के साथ RBI के 19 कार्यालयों में एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक नोट बदल सकता है या जमा कर सकता है. RBI पिछले साल मई में 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने के अपने फैसले की घोषणा की थी. इस नोट को नवंबर, 2016 में नोटबंदी के समय पहली बार जारी किया गया था.

RBI ने उपलब्ध कराए हैं वैकल्पिक माध्यम

RBI ने कहा था कि 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने का निर्णय इसलिए लिया गया, क्योंकि इनमें से अधिकांश नोट अपनी अपेक्षित जीवन-अवधि पूरा कर चुके हैं और लोग भी लेनदेन में इनका अधिक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. मई 2023 तक चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य के 97.38 प्रतिशत से अधिक नोट वापस लिए जा चुके हैं. हालांकि अब बैंक शाखाओं में इस नोट को बदलने या जमा करने की अनुमति नहीं है लेकिन आरबीआई ने वैकल्पिक माध्यम मुहैया कराए हैं.

