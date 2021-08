भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अजय कुमार को कार्यकारी निदेशक (ED) नियुक्त किया है. गुरुवार को आरबीआई के एक बयान में कहा गया है कि नियुक्ति 20 अगस्त से प्रभावी हो गई है. ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले, कुमार क्षेत्रीय निदेशक के रूप में बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे.Also Read - RBI News: आरबीआई ने प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम 2.0 के तहत खुले बाजार में खरीदारी की घोषणा की

आरबीआई के एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने तीन दशकों की अवधि में विदेशी मुद्रा, बैंकिंग पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन, मुद्रा प्रबंधन और आरबीआई में अन्य क्षेत्रों में काम किया है. कार्यकारी निदेशक के रूप में, कुमार मुद्रा प्रबंधन विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग और परिसर विभाग को देखेंगे.

