फरवरी में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक, इस बार नहीं मिलेगा लॉन्ग वीकेंड, चेक करें RBI की हॉलीडे लिस्ट
फरवरी का महीना शुरू होने वाला है. इस महीने अलग-अलग कारणों से कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे. इसमें पब्लिक हॉलीडे के अलावा, रविवार और दूसरा-चौथा शनिवार भी शामिल है. रेगुलर वीकेंड क्लोजिंग के अलावा कई राज्यों में पब्लिक हॉलिडे की वजह से भी बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट, लॉकर या ब्रांच से जुड़े कामों में दिक्कत आ सकती है. इसलिए आपको अगर बैंक से जुड़ा कोई काम है, तो बैंकों की हॉलीडे लिस्ट जरूर चेक कर लीजिए.
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में छुट्टियों को 3 कैटेगरी में बांटा है. पहला– हॉलीडे अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. दूसरा– हॉलीडे अंडर द निगोशिएबल एक्ट. तीसरा– रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हॉलीडे. फरवरी में इन तीनों कैटेगरी में छुट्टियां पड़ रही हैं. ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो, तो RBI के हॉलीडे कैलेंडर को ध्यान में रखना होगा.
फरवरी में कब-कब और किन कारणों से बंद रहेंगे बैंक?
- 1 फरवरी (रविवार)- देशभर के सभी बैंकों में वीकली ऑफ रहेगा.
- 14 फरवरी (शनिवार)– देशभर के सभी बैंकों में सेकंड सैटर्डे की छुट्टी रहेगी.
- 15 फरवरी (रविवार)- सभी बैंकों में वीकली ऑफ रहेगा.
- 18 फरवरी (बुधवार)- लोसार पर्व के मौके पर सिक्किम के सभी बैंकों में हॉलीडे रहेगा.
- 19 फरवरी (गुरुवार)– छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के सभी बैंकों में कामकाज नहीं होगा.
- 20 फरवरी (शुक्रवार)- अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में राज्य स्थापना दिवस की छुट्टी रहेगी.
- 22 फरवरी (रविवार)– देश के सभी बैंकों में संडे वीकली ऑफ रहेगा.
- 27 फरवरी (शुक्रवार)– मणिपुर में लुई-नगाई उत्सव पर बैंक बंद रहेंगे.
- 28 फरवरी (शनिवार)– फोर्थ सैटर्डे पर देश के सभी बैंकों में काम नहीं होगा.
ऑनलाइन और फोन बैंकिंग रहेगा चालू
आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग (UPI, IMPS, NEFT, RTGS) और ATM के जरिए पैसे का लेनदेन या अन्य काम कर सकते हैं. इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा.
