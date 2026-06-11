RBI ने कैंसिल कर दिए 135 फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस, कहीं आपने तो यहां से नहीं ले रखा है लोन? जानें आगे क्या होगा?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा कदम उठाते हुए 135 नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFCs) के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए हैं. इनमें सबसे ज्यादा 125 कंपनियां पश्चिम बंगाल की हैं. इसके अलावा महाराष्ट्र की 4, दिल्ली की 2 और मध्य प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु और तेलंगाना की 1-1 कंपनी पर भी एक्शन हुआ है. RBI के इस एक्शन के बाद ये कंपनियां अब NBFC के तौर पर कोई फाइनेंशियल बिजनेस नहीं कर सकेंगी. NBFC वे संस्थाएं होती हैं जो बैंक नहीं होतीं, लेकिन लोन, इंवेस्टमेंट, फंडिंग और दूसरी फाइनेंशियल सर्विस देती हैं. RBI इन कंपनियों को कंट्रोल करता है.
RBI के मुताबिक, जिन 135 NBFC के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनमें कई जानी-मानी कंपनियां भी शामिल हैं. इनमें एक्सप्रेस फिनकैप हाउस, अक्षय फिस्कल सर्विसेज, टाइम्स फाइनेंस, जुपिटर फिनवेस्ट, एस्सेल फाइनेंस बिजनेस लोन और सिटीवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं. लाइसेंस रद्द होने के बाद ये कंपनियां अब NBFC के रूप में काम नहीं कर पाएंगी.
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RBI ने इस एक्शन के पीछे कोई डिटेल वजह नहीं बताई है. ऐसे मामलों में आमतौर पर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड का पालन न करना, जरूरी शर्तों को पूरा न करना, लंबे समय तक डीएक्टिवेट रहना या NBFC एक्टिविटी बंद कर देना प्रमुख कारण होते हैं. केंद्रीय बैंक को RBI Act, 1934 के तहत ऐसी कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि RBI पिछले कुछ साल से फाइनेंस सेक्टर में निगरानी को लगातार मजबूत कर रहा है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिर्फ वही कंपनियां फाइनेंस बिजनेस करें, जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड का पूरी तरह पालन करती हों. साथ ही इंवेस्टर्स और कस्टमर के हित सुरक्षित रख सकें.
RBI के मुताबिक, लाइसेंस रद्द होने वाली कंपनियों में बड़ी संख्या पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनियों की है. इससे पहले मई 2026 में भी RBI ने 150 NBFC के खिलाफ कार्रवाई की थी. इनमें 75 कंपनियां पश्चिम बंगाल और 67 दिल्ली से थीं. इससे संकेत मिलता है कि इन राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसी NBFC मौजूद थीं, जो तय पैमाने पर खरी नहीं उतर रही थीं.
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इस बीच 13 दूसरी NBFC ने अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर भी किया है. इनमें कुछ कंपनियों ने कारोबार बंद कर दिया था, कुछ का मर्जर हो गया था. वहीं, कुछ कंपनियों को NBFC लाइसेंस की जरूरत नहीं रह गई थी.
जिन कंपनियों का लाइसेंस रद्द हुआ है, वे अब नए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या NBFC एक्टिविटी नहीं कर सकेंगी. मौजूदा कस्टमरों के मामलों को नियमानुसार निपटाया जाएगा. RBI की यह कार्रवाई फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसपिरेंसी और भरोसा बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.
रिजर्व बैंक ने कहा है कि 135 बैन हुईं कंपनियों में से अगर किसी शख्स ने कोई लोन ले रखा है, तो उसका लोन अभी चलता रहेगा. हर महीने EMI चुकानी होगी. लेकिन, इन कंपनियों से एक्स्ट्रा लोन या टॉप अप नहीं मिल पाएगा. पास अपना लोन ट्रांसफर भी नहीं कर सकते.
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