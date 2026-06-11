RBI ने कैंसिल कर दिए 135 फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस, कहीं आपने तो यहां से नहीं ले रखा है लोन? जानें आगे क्या होगा?

NBFC वे संस्थाएं होती हैं जो बैंक नहीं होतीं, लेकिन लोन, इंवेस्टमेंट, फंडिंग और दूसरी फाइनेंशियल सर्विस देती हैं. RBI इन कंपनियों को कंट्रोल करता है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/business-hindi/rbi-cancelled-certificate-of-registration-of-135-non-banking-finance-companies-majority-from-west-bengal-8443562/ Copy

केंद्रीय बैंक को RBI Act, 1934 के तहत ऐसी कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा कदम उठाते हुए 135 नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFCs) के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए हैं. इनमें सबसे ज्यादा 125 कंपनियां पश्चिम बंगाल की हैं. इसके अलावा महाराष्ट्र की 4, दिल्ली की 2 और मध्य प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु और तेलंगाना की 1-1 कंपनी पर भी एक्शन हुआ है. RBI के इस एक्शन के बाद ये कंपनियां अब NBFC के तौर पर कोई फाइनेंशियल बिजनेस नहीं कर सकेंगी. NBFC वे संस्थाएं होती हैं जो बैंक नहीं होतीं, लेकिन लोन, इंवेस्टमेंट, फंडिंग और दूसरी फाइनेंशियल सर्विस देती हैं. RBI इन कंपनियों को कंट्रोल करता है.

किन कंपनियों के लाइसेंस हुए कैंसिल?

RBI के मुताबिक, जिन 135 NBFC के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनमें कई जानी-मानी कंपनियां भी शामिल हैं. इनमें एक्सप्रेस फिनकैप हाउस, अक्षय फिस्कल सर्विसेज, टाइम्स फाइनेंस, जुपिटर फिनवेस्ट, एस्सेल फाइनेंस बिजनेस लोन और सिटीवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं. लाइसेंस रद्द होने के बाद ये कंपनियां अब NBFC के रूप में काम नहीं कर पाएंगी.

50 लाख का ले रखा है होम लोन? RBI के रेपो रेट घटाने पर कितनी कम हो जाएगी आपकी EMI, ऐसे करें कैल्कुलेट

RBI ने क्यों की कार्रवाई?

RBI ने इस एक्शन के पीछे कोई डिटेल वजह नहीं बताई है. ऐसे मामलों में आमतौर पर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड का पालन न करना, जरूरी शर्तों को पूरा न करना, लंबे समय तक डीएक्टिवेट रहना या NBFC एक्टिविटी बंद कर देना प्रमुख कारण होते हैं. केंद्रीय बैंक को RBI Act, 1934 के तहत ऐसी कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार है.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि RBI पिछले कुछ साल से फाइनेंस सेक्टर में निगरानी को लगातार मजबूत कर रहा है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिर्फ वही कंपनियां फाइनेंस बिजनेस करें, जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड का पूरी तरह पालन करती हों. साथ ही इंवेस्टर्स और कस्टमर के हित सुरक्षित रख सकें.

पश्चिम बंगाल क्यों सबसे ज्यादा प्रभावित?

RBI के मुताबिक, लाइसेंस रद्द होने वाली कंपनियों में बड़ी संख्या पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनियों की है. इससे पहले मई 2026 में भी RBI ने 150 NBFC के खिलाफ कार्रवाई की थी. इनमें 75 कंपनियां पश्चिम बंगाल और 67 दिल्ली से थीं. इससे संकेत मिलता है कि इन राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसी NBFC मौजूद थीं, जो तय पैमाने पर खरी नहीं उतर रही थीं.

RBI ने 0.50% तक घटाया रेपो रेट, अब होम लोन समेत सभी कर्ज होंगे सस्ते

13 कंपनियों ने खुद लौटाया लाइसेंस

इस बीच 13 दूसरी NBFC ने अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर भी किया है. इनमें कुछ कंपनियों ने कारोबार बंद कर दिया था, कुछ का मर्जर हो गया था. वहीं, कुछ कंपनियों को NBFC लाइसेंस की जरूरत नहीं रह गई थी.

कस्टमर पर क्या होगा इसका असर?

जिन कंपनियों का लाइसेंस रद्द हुआ है, वे अब नए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या NBFC एक्टिविटी नहीं कर सकेंगी. मौजूदा कस्टमरों के मामलों को नियमानुसार निपटाया जाएगा. RBI की यह कार्रवाई फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसपिरेंसी और भरोसा बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

अगर लोन लिया है तो क्या होगा?

रिजर्व बैंक ने कहा है कि 135 बैन हुईं कंपनियों में से अगर किसी शख्स ने कोई लोन ले रखा है, तो उसका लोन अभी चलता रहेगा. हर महीने EMI चुकानी होगी. लेकिन, इन कंपनियों से एक्स्ट्रा लोन या टॉप अप नहीं मिल पाएगा. पास अपना लोन ट्रांसफर भी नहीं कर सकते.

कैसे पता करें NBFC RBI अप्रूव्ड है या नहीं?

RBI अपनी वेबसाइट पर सभी रजिस्टर्ड NBFC की लिस्ट जारी करता है. कंपनी का नाम इस लिस्ट में है या नहीं, यह देखकर उसकी वैलिडिटी कंफर्म कर सकते हैं.

हर RBI-रजिस्टर्ड NBFC के पास एक Certificate of Registration (CoR) होता है. कंपनी से इसका नंबर या कॉपी मांगकर वेरिफाई किया जा सकता है.

RBI की वेबसाइट www.rbi.org.in पर NBFC सर्च टूल है. यहां कंपनी का नाम डालकर उसका रजिस्ट्रेशन स्टेटस देखा जा सकता है.

वैलिड NBFC आमतौर पर अपनी वेबसाइट, लोन एग्रीमेंट और अन्य दस्तावेजों में RBI रजिस्ट्रेशन नंबर का जिक्र करती है.

अगर कंपनी का नाम RBI की लिस्ट में है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑफिस का पता सभी दिया होगा. अगर कंपनी का नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो उसका नाम कैंसिल सर्टिफिकेट वाली लिस्ट में होगा.

RBI का रेपो रेट पर बड़ा ऐलान, आपकी होम लोन EMI पर होगा कितना असर? समझिए पूरी कैलकुलेशन