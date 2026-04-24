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RBI ने कैंसिल किया Paytm Payments Bank, जानें इससे UPI यूजर्स पर क्या पड़ेगा असर

Paytm ब्रांड को ऑपरेट करने वाली वन-97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (OCL) की ओर से RBI की पेमेंट एग्रीगेटर (PA) गाइडलाइंस का पालन करने के लिए दिसंबर 2020 में आवेदन दिया था.

Published date india.com Updated: April 24, 2026 7:36 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
RBI ने कैंसिल किया Paytm Payments Bank, जानें इससे UPI यूजर्स पर क्या पड़ेगा असर

बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने Paytm के बैंकिंग प्लेटफॉर्म Paytm Payments Bank
का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. Paytm ने रेगुलेटरी फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है. हालांकि, कंपनी ने कहा कि RBI की इस रोक से उसके बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. RBI के इस फैसले के बाद शुक्रवार को Paytm के शेयर 0.5% की गिरावट के साथ ₹1,153 प्रति शेयर पर बंद हुए.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने बयान में कहा, “24 अप्रैल 2026 के आदेश के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (BR Act) की धारा 22(4) के तहत Paytm Payments Bank Limited को जारी बैंकिंग लाइसेंस कारोबारी दिन की समाप्ति से प्रभावी तौर पर रद्द कर दिया गया है.”

बैंक को बंद करने के लिए RBI हाईकोर्ट में देगा अर्जी
RBI ने कहा कि बिजनेस इस तरह से किया गया है, जो डिपॉजिटर्स के हितों के लिए नुकसानदायक है. RBI ने यह भी कहा कि Paytm Payments Bank लाइसेंस में तय किए गए नियमों का पालन करने में नाकाम रहा. इसलिए इसे बंद करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी जाएगी.

वन-97 कम्युनिकेशन ऑपरेट करती है Paytm
Paytm ब्रांड को ऑपरेट करने वाली वन-97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (OCL) की ओर से RBI की पेमेंट एग्रीगेटर (PA) गाइडलाइंस का पालन करने के लिए दिसंबर 2020 में आवेदन दिया था. इसे बैंकिंग रेगुलेटर RBI ने खारिज कर दिया. इसके बाद कंपनी ने सितंबर 2021 में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कर दोबारा आवेदन दिया था.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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