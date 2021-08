RBI Data Storage Guidelines: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) डेटा स्टोरेज पॉलिसी पर दिशानिर्देशों को अपने संशोधित सेट को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. जनवरी 2022 से नया नियम लागू होने के बाद, क्रेडिट और डेबिट कार्डधारकों को कार्ड सत्यापन मूल्य (CVV) और वन-टाइम पासवर्ड (OTP) दर्ज करने के बजाय हर बार ऑनलाइन खरीदारी करने पर अपना 16 अंकों का कार्ड नंबर दर्ज करना पड़ सकता है.Also Read - Bank Holiday In May: अब मई माह के बचे दिनों में 7 दिन बैंक रहेंगे बंद, यहां देखिए बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट

यह दिशानिर्देश तब आ रहा है जब आरबीआई ने नए नियमों के अनुसार पेमेंट गेटवे कंपनियों द्वारा किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. केंद्रीय बैंक ने ई-कॉमर्स दिग्गजों और अमेज़ॅन, नेटफ्लिक्स और फ्लिपकार्ट जैसे व्यापारियों को अपने डेटाबेस में ग्राहक कार्ड विवरण संग्रहित करने से रोकने के अपने फैसले को बदलने से इनकार कर दिया है. ये भुगतान एग्रीगेटर लेन-देन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे ग्राहक और व्यापारी को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं.

जानें- जनवरी 2022 से किन बदलावों की उम्मीद कर सकते हैं और क्यों?

नए बदलाव पेश किए जाने के बाद, जिन ग्राहकों के पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, उन्हें हर बार लेन-देन करते समय अपने 16-अंकीय कार्ड विवरण – नाम, कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि और सीवीवी दर्ज करना होगा.

केंद्रीय बैंक द्वारा ये दिशानिर्देश जुलाई में जारी किए जाने वाले थे, लेकिन फिर इसे छह महीने के लिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि कुछ अन्य बैंक उन्हें लागू करने के लिए तैयार नहीं थे.

भारतीय रिजर्व बैंक चाहता है कि आप ऑनलाइन व्यापारियों और भुगतान एग्रीगेटरों को अपने सर्वर पर ग्राहक के कार्ड विवरण ऑनलाइन संग्रहित करने से रोकने के लिए विभिन्न ऑनलाइन लेनदेन के लिए अपने कार्ड विवरण याद रखें. इसका उद्देश्य कार्ड की जानकारी को सुरक्षित करना है, लेकिन अंततः इन वेबसाइट्स के लिए अपने लक्षित दर्शकों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाएगा.

गौरतलब है कि कंपनियां ग्राहकों की जनसांख्यिकी को समझने के लिए संग्रहित डेटा का उपयोग करती हैं और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नई वस्तुओं का विपणन करती हैं. लेकिन अगर कार्ड डेटा अब संग्रहित नहीं किया जाएगा, तो कंपनियों के लिए विशिष्ट ऑफ़र और सौदों के साथ अपने दर्शकों को लक्षित करना मुश्किल होगा.

भुगतान एग्रीगेटर टोकनाइजेशन को एक तरीके के रूप में लागू कर सकते हैं, लेकिन उस कार्ड के लिए कोड के साथ विवरण छिपाने की जरूरत है. टोकन शब्द का अर्थ है डेटा के एक सार्थक टुकड़े, जैसे कि खाता संख्या, को टोकन के रूप में ज्ञात वर्णों की स्ट्रिंग में परिवर्तित करना. उल्लंघन होने पर इन टोकन का कोई सार्थक मूल्य नहीं है.

एक बार नए दिशानिर्देश लागू हो जाने के बाद, अधिकृत कार्ड ऑपरेटरों के लिए शिकायतों के सुचारू प्रसंस्करण और मुद्दों को हल करने के लिए डेटा तक पहुंचना कठिन हो सकता है.

क्या विकल्प उपलब्ध हैं?

नई नीति लागू होने के बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना जटिल हो सकता है, इसलिए लोग आसान भुगतान के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर स्विच कर सकते हैं.

जब आप ऐप को अपने खाते से हाइपरलिंक करते हैं तो आपको किसी डेटा की आवश्यकता नहीं होती है और यह भुगतान का सबसे लोकप्रिय विकल्प बन गया है. डेबिट कार्ड वाले ग्राहकों को मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर भुगतान करने के लिए यूपीआई का उपयोग करना आसान लगता है.