मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आम आदमी को राहत देते हुए आरटीजीएस के जरिए पैसे भेजने का समय डेढ घंटे बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दिया है. यह व्यवस्था एक जून से प्रभावी होगी. आरबीआई ने मंगलवार को यह जानकारी दी. फिलहाल आरटीजीएस के जरिए शाम साढ़े चार बजे तक ही धन अंतरण की सुविधा है.

Reserve Bank of India extends timings for customer transactions through Real Time Gross Settlement (RTGS). Extends timings from 4:30 pm to 6:00 pm, effective from June 1 pic.twitter.com/Z4UxzrirJ8

— ANI (@ANI) May 28, 2019