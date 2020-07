नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया. अपने संबोधन में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आज दुनिया कोविड19 से उपजे सबसे बड़े स्वास्थ्य और आर्थिक संकट का सामना कर रही है. उन्होंने कहा कि यह पिछले सौ साल में सबसे बड़ा आर्थिक और स्वास्थ्य संकट है. Also Read - India Coronavirus situation live Update: कोरोना से मचा कोहराम, टूटे सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में सामने आए सर्वाधिक 27 हजार से अधिक मामले, पढें रिपोर्ट्स

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आज कोरोनावायरस की वजह से पूरी दुनिया में सभी क्षेत्रों में चाहे वह उत्पादन का क्षेत्र हो, नौकरी हो या फिर व्यापार या स्वास्थ्य सभी पर सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव आया है. इस संकट ने पूरे भौगोलिक व्यवस्था को ही बदल कर रख दिया है. Also Read - Coronavirus Chhattisgarh News Today: छत्तीसगढ़ में कोविड19 संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार, 140 और लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की पुष्टि

भारतीय स्टेट बैंक के सातवें बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में शक्तिकांत दास ने कहा कि इस वायरस के कारण पूरा फाइनेंशियल सिस्टम प्रभावित हुआ है. उन्होंने कहा कि इससे ग्लोबल चैन और लेबरों की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ा है. उन्होंने यह भी कहा कि यह हम सबका एक टेस्ट भी है यह देखने के लिए कि हमारी आर्थिक स्थित कितनी मजबूत है और हम इससे कैसे निपटते हैं.

The lagged impact of these measures was about, to propel a cyclical turnaround in economic activity when #COVID19 brought with it calamities, miseries, endangering of lives & livelihood of people: RBI Governor delivers keynote address at the 7th SBI Banking & Economics Conclave https://t.co/VRT5pNDDAi

— ANI (@ANI) July 11, 2020