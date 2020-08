मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ब्याज दरों में आगे और कटौती के संकेत देते हुए बृहस्पतिवार को कहा है कि कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किए गए उपायों को जल्द नहीं हटाया जाएगा. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘चाहे दर में कटौती हो या फिर अन्य नीतिगत कदम, हमारे तरकश के तीर अभी खत्म नहीं हुए हैं.’’ Also Read - कैसा होता है 'Bad Bank', आखिर क्यों आरबीआई के पूर्व गवर्नर कर रहे हैं इसकी वकालत

आरबीआई ने छह अगस्त को जारी नीतिगत समीक्षा में रेपो दरों में कोई बदलाव नहीं किया था. केंद्रीय बैंक इससे पहले पिछली दो बैठकों में नीतिगत दर में 1.15 प्रतिशत की कटौती कर चुका है. फिलहाल रेपो दर चार प्रतिशत, रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमसीएफ) दर 4.25 प्रतिशत है. Also Read - RBI की रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी नसीहत, बोले- गरीबों की मदद करें

उन्होंने कहा कि महामारी की रोकथाम के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूती के रास्ते पर लाने के लिए सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा. केंद्रीय बैंक द्वारा पिछले दिनों घोषित राहत उपायों के बारे में दास ने कहा, ‘‘किसी भी तरह से यह नहीं मानना चाहिए कि आरबीआई उपायों को जल्द हटा लेगा.’’ Also Read - RBI नेे ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं क‍िया, जरूरी हुआ तो होगी कटौती: गवर्नर शक्तिकांत दास

I am quite pleased to say that the Indian banking sector continues to be safe and stable: RBI Governor Shaktikanta Das (in file pic) today at a newspaper event pic.twitter.com/e2A1BkoDoO

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप और अन्य पहलुओं पर एक बार स्पष्टता होने के बाद आरबीआई मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि पर अपने पूर्वानुमान देना शुरू कर देगा.

We’ve not exhausted our policy options whether it relates to rate cut or any other aspect of central banking…We are constantly watchful & as & when we anticipate certain emerging situation, we’ll deal with it: RBI Governor Shaktikanta Das (file pic) today at a newspaper event pic.twitter.com/WEjpYPfVHQ

— ANI (@ANI) August 27, 2020