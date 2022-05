RBI Hikes Repo Rate: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 4 मई को एक अनशिड्यूल्ड एनाउंसमेंट में प्रमुख लेंडिंग रेट रेपो में 40 बेसिस प्वाइंट बढ़ाने की घोषणा की है. यहां पर यह स्पष्ट करना जरूरी है कि एक बेसिस प्वाइंट प्रतिशत का सौवां हिस्सा होता है.Also Read - यह IT फर्म अपने कर्मचारियों को देती है विशेष सुविधा, फ्री में कराई जाती है मैचमेकिंग; शादी करने पर बढ़ती है सैलरी

आरबीआई गवर्नर का यह आश्चर्यजनक कदम अमेरिकी फेडरल रिजर्व से प्रमुख रेट में अपेक्षित बढञोतरी के पहले ही आ गया है. ऐसा माना जा रहा है कि लगातार बढ़त महंगाई को नियंत्रि करने के लिए शक्तिकांत दास ने यह कदम उठाया है. मुद्रास्फीति लगातार कई माह से आरबीआई की अपेक्षाओं के ऊपर बनी हुई है. Also Read - Hero Moto Corp: चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 30% घटकर 621 करोड़ पर पहुंचा, पिछली तिमाही में हुआ था 885 करोड़ का शुद्ध लाभ

India’s external sector has remained resilient amidst formidable headwinds. Provisional data suggest that India’s merchandise exports remain strong in April this year and services exports reached a new height in March 2022: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/5dJ0gQwfPk

— ANI (@ANI) May 4, 2022