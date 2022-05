RBI Alert: कई लोगों के जालसाजों का शिकार होने और भारी मात्रा में पैसे के घोटालों के सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी ओर से संभावित धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए चेतावनी जारी की है और आम जन को सूचित किया है कि वह कभी भी अवांछित फोन कॉल या ईमेल के माध्यम से ग्राहक से संपर्क नहीं करता है या पैसे मांगता है या किसी अन्य प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी भी केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं मांगी जाती है.Also Read - मुंबई में पश्चिम मध्य रेलवे ने 12 नई AC लोकल ट्रेन सेवा शुरू की, हाल ही में घटाए गए थे टिकट के दाम

आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि रिजर्व बैंक किसी व्यक्ति को पैसा/विदेशी मुद्रा या किसी अन्य प्रकार के फंड का रखरखाव नहीं करता है या व्यक्तियों के नाम पर खाता नहीं खोलता है. रिज़र्व बैंक ने जनता से सतर्क रहने और भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारी होने का प्रतिरूपण करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए धोखाधड़ी या घोटालों का शिकार न होने का आग्रह किया है. Also Read - फर्जी खातों के बारे में संदेह से प्रभावित हो सकता है ट्विटर सौदा: एलन मस्क

An e-mail allegedly sent by RBI claims to offer ₹4 crores 62 lakhs on payment of ₹12,500.#PIBFactCheck

▶️ This e-mail is #Fake.

▶️ @RBI does not send emails asking for personal information

Read here: https://t.co/yALF1xlCBF pic.twitter.com/0OvPKUPAG0

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 16, 2022