मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया. रेपो दर को 4 प्रतिशत पर पूर्ववत रखा गया है. हालांकि, बैंक ने उदार रुख बनाये रखा है.

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद कहा कि प्रमुख नीतिगत दरों को यथावत रखा गया है. उन्होंने केन्द्रीय बैंक के रुख को उदार बनाये रखकर कोविड-19 संकट से पीड़ित अर्थव्यवस्था की मदद के लिए जरूरी होने पर भविष्य में कटौती का संकेत दिया. उन्होंने बताया कि अब गोल्ड पर कर्ज की वैल्यू बढ़ा दी गई है. अब 90 गोल्ड पर 90 फीसदी तक कर्ज मिल पाएगा.

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था अब भी कमजोर है लेकिन अब धीरे धीरे इकोनॉमी पटरी पर लौट रही है. उन्होंने बताया कि इस बार अच्छी पैदावार का असर ग्रामीण इकोनॉमी पर साफ दिख रहा है.

Accommodative stance of the monetary policy will continue as long as necessary to revive growth and mitigate the impact of #COVID19 pandemic, while ensuring that inflation remains within target going forward: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/9NJYy4WlpS

