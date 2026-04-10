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Rbi New Rule Of Upi Payment Upto 10 Thousand Rupees To Check Digital Fraud

UPI से करना है 10000 रुपये का पेमेंट तो अब से 1 घंटे का इंतजार, RBI ला रही ये नियम

RBI के प्रस्ताव के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये से ज्यादा का अकाउंट-टू-अकाउंट ट्रांसफर करता है, तो बैंक उस ट्रांजैक्शन को तुरंत प्रोसेस करने के बजाय 1 घंटे के लिए होल्ड कर सकते हैं.

आने वाले दिनों में अगर UPI पेमेंट करते समय अगर अचानक 1 घंटे का इंतजार करना पड़े, तो हैरान न होइएगा. क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ऐसा नियम लाने की तैयारी में है. RBI ये कदम बढ़ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने और पैसे को ज्यादा सेफ रखने के लिए करना चाहती है.

RBI के प्रस्ताव के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये से ज्यादा का अकाउंट-टू-अकाउंट ट्रांसफर करता है, तो बैंक उस ट्रांजैक्शन को तुरंत प्रोसेस करने के बजाय 1 घंटे के लिए होल्ड कर सकते हैं. इस दौरान ग्राहक के पास ट्रांजैक्शन को कैंसिल करने का ऑप्शन भी रहेगा.

नियम लाने का कारण?

डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए ये नियम लाया जा रहा है. RBI का मानना है कि ज्यादातर फ्रॉड तकनीकी नहीं होते, बल्कि ठग लोगों को फोन या मैसेज के जरिए डराकर या लालच देकर खुद पैसे ट्रांसफर करवाते हैं. ऐसे में अगर ट्रांजैक्शन में थोड़ा समय दिया जाए, तो लोग सोच-समझकर फैसला ले सकते हैं. इससे जाहिर तौर पर फ्रॉड को रोका जा सकता है.

इन ट्रांजैक्शन पर नहीं होगा असर

RBI का ये नियम मर्चेंट पेमेंट (दुकानों पर पेमेंट), ई-मेंडेट, NACH ट्रांजैक्शन और चेक पेमेंट पर लागू नहीं होगा. इसके साथ ही आप जिन लोगों को भरोसेमंद यानी whitelist मानते हैं, उन्हें जोड़कर इस देरी से बच सकते हैं.