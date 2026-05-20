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Rbi Plans 5 Billion Dollar Swap Auction To Boost Indian Currency Rupee All Detail

अब नहीं गिरेगा भारतीय रुपया, RBI करने जा रहा 5 अरब का स्वैप ऑक्शन, जानें क्या है ये और इससे आपको क्या फायदा?

जब RBI डॉलर बेचता है, तो बाजार से रुपये निकल जाते हैं. इससे बैंकिंग सिस्टम में कैश कम हो जाता है. यही वजह है कि अब लिक्विडिटी को बैलेंस करने के लिए Swap Auction लाया गया है.

बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए RBI 26 मई को स्वैप ऑक्शन करने जा रही है (AI जेनरेटेड)

भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंकिंग सिस्टम में कैश फ्लो बढ़ाने और रुपये पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. RBI ने बुधवार को 5 अरब डॉलर का डॉलर-रुपया स्वैप ऑक्शन करने का ऐलान किया है. ये ऑक्शन 26 मई को एक घंटे की विंडो के दौरान होगा. इस कदम के जरिए बैंक रिजर्व बैंक को अमेरिकी डॉलर सौंपेंगे. बदले में RBI से भारतीय रुपये लेंगे. इससे बैंकों के पास लोन देने और बाजार में चलाने के लिए पैसों की कमी पूरी होगी. इस फैसले को ऐसे समय में लिया गया है, जब रुपया की वैल्यू गिरती जा रही है. इससे विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता बढ़ रही है.

क्यों पड़ी RBI को इस कदम की जरूरत?

RBI ने साफ किया है कि यह कदम बैंकिंग सिस्टम की लॉन्गटर्म कैश जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया गया है. दरअसल, पिछले कुछ महीनों में वैश्विक अनिश्चितता के माहौल के चलते विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FIIs) ने भारतीय शेयर बाजार और अन्य एसेट्स से अरबों डॉलर निकाल लिए हैं. जब विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकालते हैं, तो वे रुपये को डॉलर में बदलते हैं, जिससे बाजार में डॉलर की मांग बढ़ जाती है. इससे भारतीय रुपया कमजोर होने लगता है. इस दबाव को कम करने के लिए RBI को बाजार में दखल देना पड़ा है.

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अभी रुपये की कितनी वैल्यू?

अंतरराष्ट्रीय हालात ने रुपये पर काफी दबाव बढ़ा दिया है. कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और पश्चिम एशिया में तनाव की वजह से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ा है. इसी कारण रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया. Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, रुपया 96.96 प्रति डॉलर के स्तर तक फिसल गया, जो अब तक का सबसे कमजोर स्तर माना जा रहा है.

बैंकों के पास सुधरेगी फंड की उपलब्धता

एक्सपर्ट का मानना है कि RBI का यह कदम कई मोर्चों पर राहत दे सकता है. इससे बैंकिंग सिस्टम में कैश बना रहेगा. ब्याज दरों पर दबाव कम होगा. बॉन्ड मार्केट को भी सपोर्ट मिलेगा. साथ ही डॉलर-रुपया फॉरवर्ड प्रीमियम में भी कमी आ सकती है, जिससे कंपनियों की हेजिंग कॉस्ट घटेगी. 5 अरब के स्वाइप ऑक्शन के जरिए बैंकों के पास रखे अतिरिक्त डॉलर RBI के पास चले जाएंगे. उसके बदले बाजार में भारी मात्रा में भारतीय करेंसी (रुपया) आ जाएगी.

3 साल तक कर सकेंगे पैसों का इस्तेमाल

रिपोर्ट के मुताबिक, 26 मई 2026 को डॉलर के बदले जो रुपया बैंकों को मिलेगा, उसका इस्तेमाल वे 3 साल तक कर सकेंगे. इसके बाद 2029 में बैंक RBI को रुपया लौटाकर अपने डॉलर वापस ले लेंगे. इससे बाजार में कैश का बैलेंस बना रहेगा.

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5 अरब के स्वैप ऑक्शन से आम आदमी को क्या फायदा?

RBI के 5 अरब डॉलर के स्वैप ऑक्शन का असर सिर्फ बैंकों या विदेशी मुद्रा बाजार तक सीमित नहीं रहता, इसका फायदा आम लोगों तक भी पहुंचता है. RBI इस कदम से बाजार में पैसों की कमी नहीं होने देना चाहता. जब बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी रहती है, तो उसका असर लोन, EMI, महंगाई और रुपये की मजबूती पर पड़ता है. अगर बैंकों के पास पैसों की कमी हो जाए, तो वे लोन महंगे कर सकते हैं. RBI लिक्विडिटी बढ़ाकर यह सुनिश्चित करता है कि होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन की ब्याज दरों पर ज्यादा दबाव न पड़े.

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इससे पहले कब हुआ था स्वैप ऑक्शन?

यह पहली बार नहीं है जब RBI ने ऐसा कदम उठाया हो. इससे पहले भी 2019, 2022 और 2025 में केंद्रीय बैंक डॉलर-रुपया स्वैप ऑक्शन के जरिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट कर चुका है. 2019 में RBI ने 5 अरब डॉलर का स्वैप ऑक्शन करके करीब 34 हजार करोड़ रुपये सिस्टम में डाले थे. उस समय भी इसका मकसद लिक्विडिटी बढ़ाना और इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन को बेहतर बनाना था. 2022 में भी RBI ने इसी तरह का स्वैप ऑक्शन किया था. तब रूस-यूक्रेन युद्ध और बढ़ती महंगाई के बीच रुपये पर दबाव बढ़ गया था. उस समय केंद्रीय बैंक ने डॉलर बेचकर रुपये को मजबूत करने की कोशिश की थी.

एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में वैश्विक हालात और बिगड़ते हैं, तो RBI आगे भी इसी तरह के लिक्विडिटी सपोर्ट के तरीके अपना सकती है.

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