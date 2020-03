नई दिल्‍ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने येस बैंक पर रोक लगाते हुए निकासी की सीमा 50,000 रुपए तय की गई है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. बैंक के ग्राहकों के लिए अपना पैसा निकालने की सीमा 50,000 रुपए तय की गई है. निजी क्षेत्र का बैंक काफी समय से बढ़ते डूबे कर्ज की समस्या जूझ रहा था.

सूत्रों ने बताया कि इससे पहले दिन में सरकार ने एसबीआई और अन्य वित्तीय संस्थानों को नकदी संकट से जूझ रहे येस बैंक के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है.

मुंबई मुख्यालय वाला येस बैंक अगस्त, 2018 से संकट में है. उस समय रिजर्व बैंक ने बैंक के संचालन और ऋण से जुड़ी खामियों की वजह से तत्कालीन प्रमुख राणा कपूर को 31 जनवरी, 2019 तक पद छोड़ने को कहा था.

Reserve Bank of India (RBI) puts Yes Bank under moratorium. Withdrawals have been capped at Rs 50,000. pic.twitter.com/RidOCV2Rmp

