OTP बताने पर हुआ फ्रॉड, क्या बैंक करेगा पैसा वापस? जानिए क्या कहता है RBI का नया नियम

Online banking fraud compensation: 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले RBI के ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, ऑनलाइन फ्रॉड पर 50 हजार तक के नुकसान पर 85% तक रिफंड मिल सकता है, बशर्ते आपने 5 दिन के अंदर रिपोर्ट की हो, लेकिन अगर आपने खुद OTP या पासवर्ड शेयर किया है, तो बैंक मुआवजा नहीं देगा. बैंक की गलती होने पर आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा.

Published date india.com Published: March 24, 2026 4:47 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Bank fraud otp bank refund
RBI के नए नियमों के अनुसार, बैंक को भी फ्रॉड की राशि रिफंड करना पड़ेगा.

RBI new rules for online fraud 2026: फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही एक नया नियम लाने जा रहा है. इन नियमों के अनुसार, कस्टमर के साथ फ्रॉड होने पर बैंक को भी रिफंड करना पडे़गा. हालांकि, इन नियमों को लागू में होने में अभी देरी है, लेकिन RBI के ये नियम बैंकों की जवाबदेही और जिम्मेदारी को और स्पष्ट बनाएगा. आइये जानते हैं RBI के इस नए प्रस्तावित नियम के बारे में…

क्या कहता है RBI का नया ‘मुआवजा’ नियम?

द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, RBI ने रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट के तहत नए ड्राफ्ट नियम पेश किए हैं, जिसके 1 जुलाई 2026 से लागू होने की संभावना हैं. नए नियम के मुताबिक, अगर आपके साथ ऑनलाइन बैंकिंग या कार्ड फ्रॉड होता है और नुकसान 50,000 रुपये तक का है, तो आपके कुल नुकसान का 85% या अधिकतम 25,000 रुपये (जो भी कम हो) बैंक को रिफंड करना पड़ेगा, लेकिन याद रहे, यह लाइफटाइम में सिर्फ एक ही बार मिलने वाला मौका होगा.

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कब होगा  कस्टमर का पूरा पैसा वापस?

अगर फ्रॉड आपकी गलती से नहीं, बल्कि बैंक की लापरवाही या सिस्टम फेलियर की वजह से हुआ है, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. ऐसे मामले में बैंक को पूरा पैसा वापस (Reverse) करना होगा. इसके अलावा, अगर किसी थर्ड-पार्टी ब्रीच की वजह से पैसा कटा है और आप 5 दिनों के भीतर इसकी खबर बैंक को दे देते हैं, तब भी आपको जीरो लायबिलिटी का फायदा मिलेगा.

क्या OTP शेयर करने पर भी मिलेगा रिफंड?

यहां नियम थोड़े कड़े हैं. अगर फ्रॉड आपकी खुद की लापरवाही की वजह से हुआ है, जैसे किसी अनजान को अपना OTP, PIN या पासवर्ड बताना, बैंक की चेतावनियों को इग्नोर करना या मोबाइल में कोई खतरनाक ऐप डाउनलोड हैं, तो बैंक आपका पैसा वापस नहीं करेगा. डिजिटल बैंकिंग में सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए अपनी पर्सनल और गोपनीय जानकारी कभी किसी से शेयर न करें.

पैसे वापस पाने के लिए क्या करना होगा?

जैसे ही आपको पता चले कि फ्रॉड हुआ है, तुरंत या अगले 5 दिनों के भीतर अपने बैंक और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट करें. बैंक आपकी शिकायत की जांच करेगा और सब कुछ सही पाए जाने पर मुआवजा देगा. जाते-जाते बता दें कि नए नियम के मुताबिक, अब 500 रुपये से ज्यादा के हर लेनदेन पर बैंक के लिए SMS और ईमेल अलर्ट भेजना भी अनिवार्य किया जाएगा.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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