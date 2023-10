RBI ने 1000 रुपये के नोट को लेकर कही ये बात, 2000 रुपये के नोट में से कुल 10000 करोड़ आने बाकी

Rs 1000 Note: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1000 रुपये के नोट नहीं जारी करेगा. सूत्रों के हवाले यह बताया जा रहा है कि 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर किए जाने के बाद रिजर्व बैंक 1000 रुपये का नोट जारी करने का कोई इरादा नहीं है. हाल ही में रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला लिया और 2000 रुपये के जिनके भी पास थे, उन्हें बैंकों में 30 सितंबर तक जमा करने के लिए कहा गया. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि 2000 के सभी नोट बैंकों में वापस आ गए हैं. केवल 10000 करोड़ रुपये मूल्य के 2000 के नोट बैंकों में नहीं जमा किए गए हैं. बाकी बचे नोट भी बैंकों में वापस आ रहे हैं. इसके लिए अब कुछ जगहों पर 2000 रुपये के नोट जमा किए जाने का प्रावधान किया गया है.

RBI is not in consideration of the re-introduction of Rs 1000 note: Sources

— ANI (@ANI) October 20, 2023