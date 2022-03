RBI, Reserve Bank of India, Paytm. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोक लगा दिया. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से, नए ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.Also Read - RBI UPI SERVICE: RBI ने 40 करोड़ फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए शुरू की UPI सेवा

Reserve Bank of India stops Paytm Payments Bank from onboarding new customers pic.twitter.com/wOemAsw21a

— ANI (@ANI) March 11, 2022