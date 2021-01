RBI Update on Rs 100 old notes: साल 2016 में जब नोटबंदी कई गई थी तभी से लोग नोटबंद होने की खबरों पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं. दरअसल इस बार सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या RBI 100 रुपये के नोट को बंद कर रही हैं. इसपर RBI ने सफाई देते हुए कहा है कि 100 रुपये के पुराने नोट बंद होंगे यह केवल अफवाह है. ये नोट साल 2005 से पहले के ही है. यह मात्र अफवाह भर है. Also Read - फिर से होगी नोटबंदी! मार्च से बंद हो जाएंगे 100, 10 और 5 रुपए के पुराने नोट, जानिए वजह

बता दें कि मैंगलोर में आयोजित RBI की AGM (Annual General Meeting) में रिजर्व बैंक ने कहा कि वो ‘Clean Note Policy’ को फॉलो करे. इसका मतलब है कि चलन में केवल साफ सुथरे नोटों की रिजर्व बैंक रखे. रिजर्व बैंक के मुताबिक यह आदेश केवल बैंकों के लिए होता है. इससे आमजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. इस कारण इससे घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है. Also Read - RBI Recruitment 2021: RBI में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई

RBI के अधिकारियों ने कहा कि पुराने नोटों को बदलने की कोई जरूरत नहीं है. मार्च महीने के बाद भी 100 रुपये के पुराने नोटों को डिनोटिफाई या बंद नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि नोटों को तभी बदला जाता है जब वह फटा हो. अधिकारियों ने पुराने नोटों को बदलने की प्रक्रिया को सामान्य प्रक्रिया बताया. Also Read - Maharashtra Bank News: RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस किया रद्द, पैसे निकालने की सीमा पांच लाख तय

बता दें कि रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दिए गए इस निर्देश की प्रक्रिया को नोटबंदी कहना इसलिए गलत है क्योंकि बैंकों के लिए यह काफी आम प्रक्रिया है. बता दें कि साल 2016 में जब भारत सरकार द्वारा नोटबंदी की घोषणा की गई थी, उस दैरान लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला किया गया था.