RBI ने चार शहरों में लॉन्च किया डिजिटल रुपया, जानें कहां से खरीद सकेंगे इसे; यहां हैं सभी सवालों के जवाब

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने खुदरा डिजिटल रुपये (Digital Rupee) की पेशकश के लिए पहली पायलट परियोजना मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू की.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने खुदरा डिजिटल रुपये (Digital Rupee) की पेशकश के लिए पहली पायलट परियोजना मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू की. खुदरा डिजिटल रुपया (What Is Digital Rupee) परियोजना एक सीमित उपयोगकर्ता समूह के बीच शुरू हुई है, जिसमें चार ऋणदाताओं भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, Yes बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ ग्राहक और व्यापारी लेनदेन कर सकेंगे. इसके पहले RBI ने एक नवंबर को थोक डिजिटल रुपया के लिए भी एक पायलट योजना शुरू की थी. उसके एक महीने बाद खुदरा डिजिटल रुपये की पेशकश की गई है. खुदरा डिजिटल रुपया परियोजना के दूसरे चरण में 9 अन्य शहरों तथा चार अन्य बैंकों को शामिल किया जाएगा.

क्या है डिजिटल रुपया (What Is Digital Rupee)

डिजिटल रुपया एक डिजिटल टोकन है, जो कानूनी रूप से वैध है और भौतिक नकदी की सभी विशेषताएं इसमें शामिल हैं. केंद्रीय बैंक ने 29 नवंबर को इस पायलट परियोजना की घोषणा करते हुए कहा था, ‘नकदी के मुकाबले इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और इसे बैंक जमा जैसे अन्य नकदी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है.’

डिजिटल रुपये को बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा और उपयोगकर्ता पायलट परीक्षण में शामिल होने वाले बैंकों की तरफ से पेश किए जाने वाले डिजिटल वॉलेट के जरिये ई-रुपये में लेनदेन कर पाएंगे. यह लेनदेन पी2पी और पी2एम दोनों को ही किए जा सकेंगे. आरबीआई ने कहा कि यह डिजिटल रुपया परंपरागत नकद मुद्रा की ही तरह धारक को भरोसा, सुरक्षा एवं अंतिम समाधान की खूबियों से भी लैस होगा.

