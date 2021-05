Realme New Tech Brand Launch Date: चीनी स्मार्टफोन कंपनी रियलमी ने आज गुरुवार को पुष्टि की कि उसका आगामी ब्रांड, जो रियलमी टेकलाइफ इकोसिस्टम के तहत डी अक्षर से शुरू होता है, उसका 25 मई को वैश्विक स्तर पर अनावरण किया जाएगा. ब्रांड ने अपने ट्विटर हैंडल रियलमी टेकलाइफ के माध्यम से इस नए ब्रांड के बारे में बात करते हुए कहा कि यह एक ड्रीम के साथ शुरू हुआ, जिसके कारण कुछ अलग उत्पादन करने के लिए नए डिजाइन और विकास की खोज हुई.

रियलमी के उपाध्यक्ष और रियलमी इंडिया और यूरोप के सीईओ माधव सेठ ने एक बयान में कहा, हम बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि डी कुछ ही दिनों में यहां आ जाएगा और यह हमारे रियलमी टेकलाइफ इकोसिस्टम में पहला ब्रांड होगा. उन्होंने कहा, हमें विश्वास है कि आने वाले ब्रांड के टेकलाइफ उत्पादों की अलग, नई, बहुमुखी और रोमांचक रेंज का अनुभव करने के बाद, आने वाले ब्रांड को हर किसी से ढेर सारा प्यार मिलेगा.

जल्द ही लॉन्च होने वाले इस ब्रांड की परिकल्पना भविष्य के उपभोक्ताओं को एक स्मार्ट और अधिक सुविधाजनक तकनीकी जीवन का अनुभव करने में मदद करने के लिए की गई है. कंपनी ने कहा कि उत्पाद उन उपभोक्ताओं के लिए एक अलग प्रस्ताव पेश करने का वादा करता है, जो अपने दैनिक जीवन को समृद्ध करने के लिए अपनी तकनीक से अधिक वैल्यू चाहते हैं.

बयान में यह भी कहा गया है कि इस डिवाइस के नाम की आधिकारिक घोषणा के अलावा, नए ब्रांड की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल उसी दिन लाइव हो जाएंगे. (IANS)

What is D, you ask? We can't tell you anything other than it's the first brand under @realmeTechLife! We are super ecstatic to be sharing this news but you'll have to wait till 25th May for the global launch to know more.#realmeTechLife #BeDifferent pic.twitter.com/MGEldIWEz9

— realme (@realmeIndia) May 20, 2021