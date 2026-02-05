Hindi Business Hindi

Reits And Invits Real Estate Infrastructure Project Investment Income Planing

आपके पोर्टफोलियो को चमकाएगा REITs और InvITs, जानिए इनसे कमाई का स्मार्ट तरीका

हर ऑप्शन के अपने नफे-नुकसान और जोखिम भी हैं. लेकिन, ये भी सच है कि सही तरीके और सही जगह किया गया इंवेस्टमेंट कभी भी आपको घाटा नहीं देता है. इसलिए निवेश से पहले कौन सी स्कीम में पैसा लगाना है, इसे समझना जरूरी है.

अमीर बनने के लिए सिर्फ बजट बनाकर चलना, अपने खर्चों को कंट्रोल करना और सेविंग करना ही काफी नहीं है. अपने बचाए पैसों को किसी अच्छी स्कीम या सेक्टर में लगाना भी जरूरी होता है. इन दिनों रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर निवेशकों के लिए इंवेस्टमेंट के नए ऑप्शन बनते जा रहे हैं.इन्हें REITs और InvITs कहा जाता है. अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में इन दोनों को शामिल कर लिया, तो न सिर्फ आपका पोर्टफोलियो चमकेगा, बल्कि आप मोटा मुनाफा भी कमा सकेंगे.

REITs का मतलब?

REITs यानी रियल एस्टेट इंवेस्टमेंट्स ट्रस्ट्स. अगर आप बिगनर इंवेस्टर हैं. रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं. आपके पास ज्यादा फंड नहीं है, तो REITs सबसे अच्छा ऑप्शन है. इसके जरिए आप बिना प्रॉपर्टी खरीदे, लोन लिए या मेंटेनेंस की झंझट के कमाई का सीधा फायदा उठा सकते हैं.

रियल एस्टेट की दुनिया का म्यूचुअल फंड है REITs

REITs को आप आसान भाषा में रियल एस्टेट की दुनिया का म्यूचुअल फंड समझ सकते हैं. जिस तरह एक म्यूचुअल फंड में आपका पैसा अलग-अलग कंपनियों के शेयरों में लगाया जाता है, ठीक उसी तरह REITs में हजारों निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके उसे बड़ी और मुनाफा देने वाली कमर्शियल प्रॉपर्टीज में निवेश किया जाता है.

ऑफिस पार्क, शॉपिंग मॉल और लॉजिस्टिक्स हब में होता है निवेश

ये संपत्तियां कोई छोटी-मोटी दुकानें नहीं, बल्कि बड़े-बड़े ऑफिस पार्क, शॉपिंग मॉल और लॉजिस्टिक्स हब होते हैं. इन्हें देश और दुनिया की नामी-गिरामी कंपनियों को किराए पर दिया जाता है. इस पूरे निवेश को प्रोफेशनल्स की एक टीम मैनेज करती है.

कैसे होती है कमाई?

इन बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज से हर महीने जो किराया आता है. उसका एक बड़ा हिस्सा निवेशकों को दिया जाता है. मार्केट रेगुलेटर SEBI के नियम के मुताबिक, हर REITs को अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम का कम से कम 90% हिस्सा हर छह महीने में निवेशकों को डिविडेंड (लाभांश) के रूप में बांटना ही होगा. यह नियम इसे एक स्थिर और भरोसेमंद इनकम का जरिया बना देता है. वहीं, REITs से आपको कैपिटल गेन का फायदा भी मिलता है. जैसे-जैसे समय के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, वैसे-वैसे आपके इंवेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ता है. ऐसे में जब आप अपनी यूनिट्स बेचते हैं, तो आपको प्रॉफिट ही होगा.

InvITs का मतलब?

वहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) एक म्यूचुअल फंड की तरह है. इसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर में संभावित इंडीविजुअल/ इंस्टीट्यूशनल निवेशक छोटी राशि में सीधे निवेश करके रिटर्न के तौर पर इनकम का छोटा हिस्सा कमा सकते हैं.

भारत में InvITs का स्ट्रक्चर

InvITs को ट्रस्ट के तौर पर स्थापित और SEBI के साथ रजिस्टर्ड किया जा सकता है. एक InvIT में 4 चीजें होती हैं: 1) ट्रस्टी, 2) स्पॉनसर, 3) इंवेस्टमेंट मैनेजर, 4) प्रोजेक्ट मैनेजर.

ट्रस्टी: ट्रस्टी के लिए SEBI में डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में रजिस्टर्ड होना और कम से कम 80% इंवेस्टमेंट इनकम जेनरेटेड इंफ्रा प्रोजेक्ट में करना जरूरी है. ट्रस्टी InvIT के परफॉर्मेंस की निगरानी भी करता है.

स्पॉन्सर: ये एक कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) या कॉर्पोरेट बॉडी है. इसका नेटवर्थ कम से कम100 करोड़ रुपये होना चाहिए. उन्हें 3 साल के लॉक-इन पीरिएड के साथ InvIT में नेटवर्थ का कम से कम 15% हिस्सा रखना होगा.

इंवेस्टमेंट मैनेजर: ये LLP, कंपनी या ऑर्गनाइजेशन की InvIT एक्टिविटी को मैनेज करता है. एक इंवेस्टमेंट मैनेजर के पास 10 करोड़ रुपये का नेटवर्थ होना चाहिए. ऐसा होने पर ही वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को InvIT के तौर पर रजिस्टर कर सकता है.

प्रोजेक्ट मैनेजर: ये प्रोजेक्ट की ओवरसीज एक्टिविटी को देखता है और ये सुनिश्चित करता है कि एग्रीमेंट के मुताबिक सारे काम हो रहे हो.

InvITs के प्रकार

इंवेस्टर्स InvITs में 2 तरीके से पैसा लगा सकते हैं. पहला- डायरेक्ट. दूसरा- स्पेशल पर्पज व्हीकल के जरिए. इस हिसाब से InvITs के 2 प्रकार होते हैं:-

फिनिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट: ये पब्लिक ऑफरिंग के जरिए इंवेस्टर्स को निवेश के लिए बुलाते हैं.

अंडर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट: इसमें एसेट के तौर पर निर्माणाधीन प्रोजेक्ट होते हैं. ये निजी प्लेसमेंट के जरिए निवेशकों से फंड जुटाती हैं.

InvITs से कैपिटल को रिसाइकिल करने में मिलती है मदद

InvITs इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को लॉन्ग टर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पड़ी कैपिटल को रिसाइकिल करने में मदद करते हैं. इन प्रोजेक्ट्स में सड़कें, ट्रांसमिशन लाइन या रिन्यूएबल एसेट्स शामिल होते हैं. हालांकि, ये मार्केट रिस्क के अंडर आता है. इसलिए आपको किसी भी तरह का इंवेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च कर लेना चाहिए.

कितना मिलेगा रिटर्न?

InvITs को कम से कम 90% कैश निवेशकों के बीच बांटना पड़ता है. यानी 10 हजार का निवेश करके आप मोटी कमाई कर सकते हैं.

कहां करें इंवेस्टमेंट?

Groww और Zerodha जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप InvITs फंड्स खरीद सकते हैं. इंवेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट तय नहीं है.